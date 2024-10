Stormen Oscar har truffet Cuba mens strømnettet er nede

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Oscar traff land som en kategori 1-orkan klokka 17.50 lokal tid, ifølge USAs orkansenter NHC. Da hadde den vedvarende vindhastighet på nesten 36 meter i sekundet. Den ble svekket etter å ha truffet land.

Det er meldt om tordenvær og regn og flom i lavtliggende områder øst på Cuba. Cubanske medier melder om stormflo opptil 2 meter langs kysten og skader på bygninger i byen Baracoa.

Det er satt opp 20 evakueringssentre.

Omfattende strømbrudd

Hele Cuba mistet strømmen fredag da landets største gamle og dårlig vedlikeholdte kullfyrte kraftverk kollapset og tok med seg hele øyas elnett.

Arbeidet med å gjenopprette strømforsyningen startet umiddelbart, men lørdag morgen kollapset nettet igjen, og de måtte starte på nytt. Så var det en ny kollaps lørdag ettermiddag. Søndag ettermiddag ble det meldt om framdrift, før strømnettet kollapset på ny noen timer før stormen traff.

Landets regjering sier de fleste vil ha strøm igjen mandag kveld.

Havanna i mørke

Søndag lå de fleste nabolagene i hovedstaden Havanna, der det bor rundt 2 millioner mennesker, i mørke. Det var bare ved sykehusene og enkelte hoteller som har egne generatorer, at det var lys.

Presidentens kontor opplyste søndag at 16 prosent av landets innbyggere hadde fått tilbake strømmen, noe som betyr at over 80 prosent ennå ikke hadde lys.

Strømbruddet fører også til at vannforsyningen rammes fordi det mangler strøm til pumper, og at nettkommunikasjon forsvinner. Internett-trafikk dabbet raskt av lørdag da det ble umulig å lade mobiler.

Oppsto raskt

Oscar styrket seg over Bahamas og var søndag på vei mot nordkysten av det østlige Cuba, i provinsene Guantánamo og Holguín.

Cubas meteorologiske institutt advarte mot en ekstremt farlig situasjon i Øst-Cuba om stormen traff uten at strømforsyningen og kommunikasjonen var gjenopprettet.

Dert amerikanske orkansenteret i Miami sier at stormen oppsto svært raskt, og det var ventet tolv til 30 centimeter regn over det østlige Cuba framover mot tirsdag.

Strømbrudd ikke uvanlig

Strømbruddet er det verste siden elnettet kollapset etter orkanen Ian traff landet som en kategori 3-orkan i 2022. Da tok det myndighetene flere dager å få nettet opp igjen.

Strømbrudd er imidlertid ikke noe nytt for cubanerne. På grunn av landets dype økonomiske krise er deler av landet stadig uten strøm i flere timer av gangen. I år har enkelte områder vært uten strøm i fire dager på rad.

Reuters' reportere melder om enkelte mindre protester, en i utkanten av Havanna og en i Cuatro Caminos-området i byen, og i sosiale medier er det også registrert protester.

Overbelastet

Før kollapsen fredag var elnettet allerede så overbelastet at myndighetene måtte begrense strømbruken, blant annet ved å stenge skoler og sende offentlig ansatte hjem.

Regjeringen legger skylden for de stadige strømbruddene på dårlig infrastruktur, mangel på drivstoff og økende etterspørsel, og ikke minst USAs handelsblokade som gjør det vanskelig å skaffe drivstoff og reservedeler.

Cuba produserer lite olje selv, og det siste året har Venezuela, Russland og Mexico som i årevis har stått for mesteparten av forsyningen, redusert sin eksport til Cuba.

