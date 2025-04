Ungarns opposisjonsleder lover å frigjøre EU-midler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

EU-midler som Ungarn skulle fått, holdes tilbake på grunn av manglende reformer. EU krever at landet oppfyller krav om blant annet et uavhengig rettsvesen og en fri presse før de betales ut.

Standard & Poor's nedgraderte sin kredittvurdering av Ungarn til negativ fra stabil sent fredag. De viser til økende trusler mot den finansielle stabiliteten fra handelskriger, lavere EU-inntekter og høye gjeldskostnader.

Det skal holdes valg i landet i 2026. Noen målinger viser at Magyars sentrum-høyre Tisza-parti har gått forbi statsminister Victor Orbans nasjonalistiske Fidesz.

– Ungarn vil igjen bli en stolt og pålitelig NATO-alliert. Ungarn vil igjen være et fullverdig medlem av EU, sa Magyar til tilhengere da han presenterte resultatene av en landsomfattende undersøkelse han sa ville danne grunnlaget for et regjeringsprogram søndag.

