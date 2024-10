Russisk rakettangrep mot Zelenskyjs hjemby

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Byen ble søndag morgen rammet av to ballistiske raketter. Over 20 bygninger ble ødelagt, blant annet en boligblokk, opplyser myndighetene. Også biler og en kontorbygning skal ha blitt ødelagt.

Åtte av de sårede er brakt til sykehus, ifølge lederen for den militære administrasjonen i området, Oleksandr Vilkul. Blant dem som ble rammet, var en redningsarbeider.

Stort strømbrudd

De russiske angrepene førte også til at titusener av ukrainere mistet strømmen som følge av et angrep mot et kraftanlegg i Sumy nordøst i landet. Angrepet rammet samtidig som temperaturen i Ukraina nærmer seg null grader.

Både Russland og Ukraina gjennomførte flere titall droneangrep mot hverandre natt til søndag. Det russiske forsvarsdepartementet sier de har stanset 110 droner, 43 av dem i Kursk-regionen og én i nærheten av Moskva.

Fire personer skal ha blitt såret i nærheten av Nizjnij Novgorod øst for Moskva.

Stengte flyplass

Russiske flymyndigheter har dessuten stengt flyplassen i Kazan midlertidig av sikkerhetshensyn. Byen ligger omtrent 100 mil fra den ukrainske grensen og er stedet der Brics-toppmøtet holdes om få dager.

Ukrainske myndigheter sier på sin side at de har skutt ned over tolv droner i Kyiv og omegn.

