Putin og Russland må sende flere skip vekk fra Krim-havn

Ukraina har gjentatte ganger uttalt at deres angrep mot russiske krigsfartøy i Svartehavet har ført til at Russland har måttet flytte fartøyene til Novorossijsk. Nå bekrefter altså Russland dette selv.

– En militærteknisk revolusjon skjer rett foran øynene våre, sier Dmitrij Rogozin, som er senator i den russiskkontrollerte Zaporizjzja-regionen.

– Svartehavsflåten er et godt eksempel. Den var tvunget til å endre base på grunn av at våre store skip rett og slett ble for store mål for ubemannede fartøy fra fienden, sier Rogozin.

Kart over den annekterte ukrainske Krim-halvøya. Sevastopol ses i sørvest. (Nyhetsgrafikk (GN/NTB))

Ved storinvasjonen i 2022 lå Russland et stykke bak når det gjaldt droneteknologi. Det har imidlertid endret seg, ifølge Rogozin, som sier at Russland anser satellittsystemer som sentrale for å legge til rette for mer presis krigføring.

Russland og president Vladimir Putin tok Krim fra Ukraina i 2014. I 2022 gikk russerne til fullskala invasjon av nabolandet. (ARTEM GEODAKYAN/AFP)

Dagsavisen omtalte nylig at Russland i større og større grad mister grepet om Krim, ifølge en fersk analyse gjort av den amerikanske tankesmia Atlantic Council.

Russlands annektering av Krim

Under påskudd av militærøvelse sendte Putin spesialstyrker til Krim-halvøya i mars 2014, og kort tid etter ble regjeringskontorene og det lokale parlamentet inntatt av soldater uten uniform. En prorussisk politiker ble innsatt som «statsminister».

En svært omdiskutert folkeavstemning 16. mars 2014 endte med flertall for gjenforening med Russland, og 18. mars erklærte Putin-regimet Krim som en del av Russland. Norge var et av mange land som fordømte dette, med henvisning til at det var i strid med folkeretten, ifølge nyhetsbyrået.

En ukrainsk folkestudie fra 2001 viste at 58 prosent av befolkningen på Krim var etnisk russisk, 24 prosent etnisk ukrainsk og 12 prosent muslimske krimtatarer.

