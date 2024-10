Lula avlyser deltakelse på toppmøte i Russland

Lulas kontor sier at han skulle ha reist søndag til møtet i Kazan, men at legene hans fraråder en lang flytur etter at han fikk et kutt i hodet i et fall.

78-åringen kan imidlertid gjøre annet arbeid, og han planlegger å ta del i toppmøtet via video.

Brics ble stiftet for 15 år siden som et alternativ til USAs dominans globalt og besto opprinnelig av Brasil. Russland, India, Kina og Sør-Afrika.

Grupperingen er senere utvidet med Egypt, Etiopia, Iran og De forente arabiske emirater, med Saudi-Arabia som observatør.

