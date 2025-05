Alfheim tror fortsatt han kan bli LO-leder

Frode Alfheim gikk den korte veien fra Forbundet Styrke hovedkontor til Folkets Hus.

Fram til lørdag var han eneste kandidat. Søndag varslet Kine Asper Vistnes fra Fellesforbundet at hun stiller som kandidat.

Alfheim har fortsatt tro på sitt eget kandidatur.

– Har du nok støtte i kongressen?

– Jeg har jo håp om at jeg har støtte. Hvis ikke hadde jeg ikke stilt opp.

En svært hes lederkandidat svarte villig på spørsmål, og ga klart uttrykk for at han ikke akter å gi fra seg kandidaturet.

– Jeg har svart ja til å stille til valg. Da holder vi så lenge valgkomiteen jobber, sier Frode Alfheim.

På spørsmål om hvorfor han er en god kandidat, svarer han:

– Jeg har god og lang erfaring som leder i et fagforbund. Jeg har jobbet masse med både topartssamarbeid, næringspolitisk og politisk arbeid. Jeg føler at jeg har noe å tilføre LO hvis jeg blir valgt, sier han.

Han innrømmer at Fellesforbundets kandidat – og hans motkandidat Kine Asper Vistnes – er en god konkurrent.

– Hva skiller dere politisk?

– Det skal ikke jeg kommentere her og nå. Vi kommer begge fra gode industriforbund, svarer han før han går videre til hovedinngangen.

Lurte seg inn

Der var det også lovet at Kine Asper Vistnes – den andre lederkandidaten – skulle komme. Men hun tok en snarvei og møtte derfor litt færre pressefolk.

Hun vil ikke spekulere i hvem som går seirende ut av lederstriden. Ved ankomst til Kongressen mandag morgen, sa Vistnes at hun har en sterk motivasjon for å stille opp.

– LO pleier alltid å klare å sette sammen gode lederlag, og det er jeg sikker på at vi får til denne gangen også, sier Vistnes til FriFagbevegelse.

Kine Asper Vistnes på LOs 36. ordinære kongress i Oslo kongressenter. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Den nåværende nestlederen – og fungerende forbundslederen – i Fellesforbundet har brukt helga til å tenke nøye gjennom sitt kandidatur.

– Jeg var veldig innstilt på å gå på som leder for Fellesforbundet. Leder i LO er jo en utrolig viktig jobb, ikke bare noe man hopper på. Derfor har jeg tenkt meg godt om hjemme på Tjøtta, og også tatt inn den overveldende støtten jeg har fått fra egen organisasjon, sier hun.

– Det er fantastisk å bli heia så mye på, sier Vistnes.

Kommenterer ikke Eggum

Etter at forbundsleder Jørn Eggum ble sykmeldt i forrige uke, er det nå Vistnes som leder Fellesforbundets delegasjon på LO-kongressen.

Bakgrunnen for sykmeldingen var en mediestorm i kjølvannet av en avsløring på TV2 som handlet om at Eggum hadde hatt et forhold til en tillitsvalgt i eget forbund. Senere håndterte han arbeidet med å gi henne en sluttavtale da hun ble avsatt som tillitsvalgt og avdelingen hun ledet ble satt under administrasjon – uten å erklære seg inhabil.

– Hva blir de viktigste politiske sakene for deg og Fellesforbundet nå under Kongressen?

– Jeg vil trekke fram næringspolitikk og pensjon, sier Vistnes.

Det er særlig spenning knyttet til hva LO skal mene om tidligpensjonen AFP, der Fellesforbundet og andre forbund med Fagforbundet i spissen står for ulike modeller.

– Det er mange hensyn å ta i debatten om AFP, men vi har tradisjon for å finne gode kompromisser også på politiske saker.

Hun ville ikke svare på spørsmål om Eggum, men sa at det er en «trist» sak.

Politiske skillelinjer

Både Frode Alfheim og Kine Asper Vistnes er medlem av Arbeiderpartiet.

Alfheim har også vært politisk rådgiver for Forsvarsdepartementet, Næringsdepartementet og arbeids- og administrasjonsdepartementet på 90-tallet.

Kine Asper Vistnes har en politisk CV som er smalere, men hun er medlem av Arbeiderpartiet.

Begge er erfarne tillitsvalgte og vært sentrale i sine forbund.

Politisk er det større skillelinjer mellom Fellesforbundet og Forbundet Styrke, både innenfor olje- og gass, EU og EØS, kraftpolitikk og i forhold til EU-direktivene.

Styrke har en sterk tilknytning til olje- og gassindustrien, mens Fellesforbundet har et bredere nedslagsfelt i norsk arbeidsliv.

Fellesforbundet og Styrke har tidligere vært uenige om hvilket forbund funksjonærer og arbeidsledere innen industrioverenskomsten skal være medlem hos.

Industri Energi har, i motsetning til Fellesforbundet, bevisst unnlatt å engasjere seg fagligpolitisk med Arbeiderpartiet.

