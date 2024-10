Han snakket ikke med Putin på over to år. Søndag ble stillheten brutt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Serbia har tradisjonelt hatt et nært samarbeid med Russland, og båndene ble forsterket etter Nato-angrepene mot Serbia i 1999 i forbindelse med krigen i Kosovo.

Serbia har imidlertid også vært blant landene som har fordømt Russlands angrep på Ukraina, samtidig som landet ikke har villet innføre sanksjoner mot Russland.

Nå er Serbias president Aleksandar Vucic invitert til Brics-toppmøtet i Russland denne uken.

– Jeg takket spesielt president Putin for at han vil sikre at Russland leverer nok gass til Serbia denne vinteren, sier Vucic i en videomelding i sosiale medier.

Han føyer til at selv om Serbia er kandidat til å bli EU-medlem, så kommer landet ikke til å endre sin holdning når det gjelder sanksjoner mot Russland knyttet til krigen i Ukraina.

