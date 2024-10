Den norske ambassaden i Beirut evakuert etter bombetrussel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi kan bekrefte at bygget der blant annet den norske ambassaden i Beirut ligger, har mottatt en bombetrussel i dag. Det er et fåtall norske diplomater som nå er i Beirut, og alle ved ambassaden er i god behold, sier kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Simenstad i Utenriksdepartementet.

Ifølge Reuters er også kontoret til TV-kanalen Al Jazeera i Beirut evakuert. NRK skriver at det ligger i samme bygning som den norske ambassaden.

– Krigshandlingene i Libanon gjør at sikkerhetssituasjonen er svært uforutsigbar og spent. Denne trusselen er nok et eksempel på det, sier Simenstad.

Hun legger til at departementet vurderer situasjonen fortløpende, og at det er satt i verk tiltak.

Al Jazeera skriver at evakueringen skjer etter gjentatte trusler, og at bygningen huser to ambassader.

