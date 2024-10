Trump nærmer seg Harris på nye målinger

I september begynte Kamala Harris å øke forspranget over Trump på flere landsdekkende målinger. Men tre nasjonale målinger som ble publisert søndag, tegner nå et bilde der det er jevnt løp mellom de to kandidatene. Det skriver det amerikanske nyhetsnettstedet Axios.

På den ene målingen, som Ipsos har gjennomført for ABC, får Harris støtte fra 50 prosent av de spurte. Donald Trump får 48 prosent. For Harris er dette et fall fra en ledelse på 5 prosentpoeng over Trump fra forrige måned. Feilmarginen er på 2,5 prosentpoeng.

Trump haler inn på Harris ved å sanke mer støtte fra menn, samtidig som Harris taper oppslutning blant velgere som regner seg som uavhengige.

Den andre målingen fra søndag er laget av YouGov for CBS News. Den gir 51 prosent til Harris og 48 prosent til Trump. Også her har Harris tapt noe av forspranget etter å ha ledet 4 prosentpoeng over Trump på septembermålingen. Da fikk Harris 52 prosent og Trump 48 prosent. Feilmarginen er på 2,3 prosentpoeng.

Jevnt løp

Den tredje målingen er fra NBC News. Denne gir 48 prosent til hver av de to kandidatene. Det er en nedgang for Harris, som fikk 49 prosent på septembermålingen, og en merkbar oppgang for Trump som da fikk 44 prosent. Feilmarginen er på 3,1 prosentpoeng.

– Idet sommeren har blitt til høst, har ethvert tegn på momentum for Kamala Harris stoppet, sier den demokratiske meningsmåleren Jeff Horwitt, som har gjennomført NBCs undersøkelse sammen med den republikanske meningsmåleren Bill McInturff.

– Dette er jevnt løp, sier Horwitt.

McInturff sier at Harris' motvind har bidratt til å snevre inn avstanden mellom de to kandidatene, blant annet bekymringer om at visepresidenten ikke representerer endring fra president Joe Biden, og velgere som ser på Trumps forrige presidentperiode i et mer positivt lys enn Bidens nåværende periode.

– Hun ber om en ny periode fra det sittende partiet, sier McInturff om Harris.

Valgmenn

Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir Harris 48,9 prosent mens Trump får 47,2 prosent, ifølge RealClearPolitics. Denne gjennomsnittsoversikten tar for seg de tre nevnte målingene, samt målinger fra flere andre aktører i samme periode.

USAs president velges ikke direkte av folket men av 538 valgmenn utpekt av de 50 delstatene og hovedstaden Washington D.C.

Nettstedet FiveThirtyEight, som baserer seg på avanserte statistiske modeller for å analysere og forutsi valgutfall, tegner et annerledes bilde der Harris, i en simuleringsmodell som er kjørt 1000 ganger, har en sjanse på 54 av 100 til å få flertallet av valgmennene, mens Trumps vinnersjanse er på 46 av 100.

Nettstedet mener forskjellen mellom meningsmålingene og simuleringsmodellen er at Harris egentlig gjør det bedre enn det meningsmålingene klarer å få fram, og at hun i realiteten enten holder stand eller vinner terreng.

Men så langt tegnes det fortsatt et bilde av et valgutfall som kan bli helt åpent, påpeker nettstedet.

Nettmarkedsplasser med egne prognoser

Polymarket, en kryptovalutabasert markedsplass for å forutse politiske hendelser, gir Trump 54 prosent sannsynlighet for å vinne valget, mens Harris' vinnersjanse er på 45,3 prosent.

PredictIt, et nettmarked som forutser politisk og økonomisk utvikling, har også sett på Trump og Harris' vinnersjanser. På PredictIts markedsplass «Who will win the 2024 US presidential election?» er utfallet «ja» til Trump med 0,54 dollar og «ja» til Harris med 0,50 dollar.

– Meningsmålinger forteller oss hvordan velgerne har det akkurat nå, mens veddemålsmarkedene prøver å spå hva som kommer til å skje i fremtiden, sier visepresident Ryan Waite i PR-selskapet Think Big til Fortune.

– Utfyller hverandre

Likevel, heller ikke veddemålsbørsen er perfekt, konstaterer Waite. Han forklarer at slike markeder kan manipuleres av folk med mye penger.

Meningsmålinger har på sin side utfordringer rundt partiskhet, ledende spørsmål og andre elementer som kan føre til unøyaktigheter. Foreløpig trengs derfor både meningsmålinger og prediksjonsmarkedene for å hjelpe oss med å forstå fremtidige politiske hendelser, mener han.

– Prediksjonsmarkeder er riktignok i medvind, men de kommer så langt ikke til å erstatte tradisjonelle meningsmålingsinstitutter. De tilfører oss et supplerende perspektiv. Meningsmålinger gjør oss i stand til å forstå hvordan ulike velgersegmenter ser på kandidater og saker, mens markedene kan gi et mer dynamisk perspektiv på hvordan den bredere befolkningen ser for seg hvordan ting kan bli. Til sammen gir de et mer helhetlig bilde av det politiske landskapet, sier Waite.

