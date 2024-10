Orkanen Milton nærmer seg Florida – store skader ventes

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tampa Bay-området, der det bor mer enn 3,3 millioner mennesker, kan bli truffet direkte av en stor orkan for første gang på mer enn 100 år.

Milton ble regnet som en kategori 5-orkan, som er det høyeste på skalaen. USAs nasjonale orkansenter NHC ventet at den ville svekkes noe, men stadig være kraftig når den treffer land sent onsdag. Den er nå i kategori 4.

Tidlig på dagen var orkanen rundt 485 kilometer sørvest for Tampa med maksimal vedvarende vindhastighet på 72 meter i sekundet.

Ved 14-tiden lokal tid var den 240 kilometer unna med en vindhastighet på opp mot 58 meter i sekundet.

Meteorologene tror stormen vil fortsette å ha orkanstyrke når den torsdag krysser det sentrale Florida på vei østover mot Atlanterhavet.

Storstilt evakuering

Det er utstedt evakueringsordre for elleve fylker rundt om i Florida, og til sammen 5,9 millioner innbyggere er omfattet.

Myndighetene har advart om at folk som bestemmer seg for å bli værende, må klare seg selv. Redningsmannskapene ventes ikke å risikere livene sine når stormen raser som verst.

– Det står om liv eller død, og det er ingen overdrivelse, sa president Joe Biden tirsdag.

Motorveiene var onsdag fulle av folk som kjørte av gårde før stormen, men tida for å evakuere var i ferd med å løpe ut.

Flyselskapene har satt opp ekstraflygninger ut av Tampa, Orlando, Fort Myers og Sarasota.

Tampa-ordfører Jane Castor har påpekt at stormfloa ligger an bli opptil 4,5 meter, nok til å legge hele boliger under vann.

– Så om du er inne i en, er det i praksis kisten din du er i, sa Castor.

Rett etter annen orkan

Milton kommer like etter at orkanen Helene førte til oversvømmelser og enorme skader vest i Florida og ellers i sørstatene. Minst 230 mennesker omkom.

Ifølge orkanekspert Michael Lowry kan det i Tampa-området bli dobbelt så høy stormflo som det Helene førte med seg.

I kystbyen Punta Gorda, som ligger rundt 160 kilometer sør for Tampa, lå det tirsdag hauger med gjennombløte møbler, klær, bøker, hvitevarer og annet søppel fra skadede boliger i gatene.

Både lokale myndigheter og delstaten har jobbet på spreng før Milton med å fjerne hauger med skrot etter Helene. Frykten er at Milton skal gjøre dem om til «flygende søppelraketter».

Ifølge guvernør Ron DeSantis har delstaten sendt ut mer enn 300 søppelbiler.

Oppsiktsvekkende

Det er alvorlig at Florida rammes av nok en stororkan, sier meteorolog Charalampos Sarchosidis i Meteorologisk institutt.

– Det er oppsiktsvekkende at den kommer fort etter Helene og skal treffe akkurat samme sted, sier han til NTB.

– Det er alvorlig at det skjer så hyppig, legger han til.

Norge er ikke vant med orkaner med samme styrke som Milton. Den kraftigste stormen som er registrert, er nyttårsorkanen i 1992, som var en kategori 3-orkan med vindhastighet på 45 meter i sekundet.

– Det er voldsomt. Vi har ikke infrastrukturen for det i Norge. Det hadde vært katastrofalt, sier Sarchosidis om Milton.

Ifølge klimaforskere bidrar den globale oppvarmingen til å intensivere orkaner. Årsaken er at varmere overflatetemperaturer i havet gir mer vanndamp, noe som kan gi mer kraft til orkanene.

