Britisk etterretning slår alarm om russiske og iranske attentatplaner

Ifølge MI5-sjef Ken McCallum har MI5s agenter og britisk politi siden 2022 stanset 20 planlagte drap der iranskstøttede aktører var involvert.

Han advarer om at Iran kan trappe opp aksjonene i Storbritannia om Israel angriper Iran etter rakettangrepet i forrige uke.

McCallum sier at «vi har sett plan etter plan her i Storbritannia, i et hittil ukjent tempo og omfang».

MI5-sjefen orienterte det britiske folk om truslene fra både fiendtlige stater og terrorgrupper tirsdag. Han sa at det også er en risiko for at Israels konflikter med Iran-støttede militsgrupper som Hamas, Hizbollah og houthiene i Jemen kan føre til terrorangrep i Storbritannia.

Nesten 50 prosent flere saker

MI5 har behandlet 48 prosent flere saker om fiendtlig utenlandsk virksomhet i Storbritannia det siste året, ifølge McCallum.

Han peker på Iran, Russland og Kina som de mest sentrale aktørene.

Russisk etterretning forsøker å bruke «ildspåsettelse, sabotasje og andre midler» for å skape kaos i gatene i både Storbritannia og andre land i Europa, ifølge McCallum.

Han sier at både Russland og Iran ofte rekrutterer kriminelle til å gjennomføre angrep for dem.

Sannsynlig med terrorangrep

Terrortrusselen vurderes i Storbritannia som «betydelig». Det er nivå tre av fem på skalaen og betyr at terrorangrep anses som sannsynlig.

Britiske myndigheter har siden 2017 avverget 43 terrorplaner som var i sluttfasen av planleggingen, ifølge McCallum.

Radikale islamister står bak tre firedeler av dem, mens radikale ytre høyre-grupper står bak en firedel, sier han. Han påpeker videre at de merkelappene ikke fullt ut gjenspeiler omfanget i «overbevisninger og ideologier som vi ser». Dette er motivert av «hat på nett, konspirasjonsteorier og desinformasjon», legger McCallum til.

