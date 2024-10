Minst 25 iranske raketter slo ned i Israel tirsdag, ifølge Washington Post

Det er den amerikanske storavisen Washington Post som har gått gjennom film og bilder fra Irans angrep mot Israel tirsdag.

Video som er verifisert av avisen, viser at 20 raketter slår ned på den israelske flybasen Nevatim sør i Negev-ørkenen. Tre slo ned på Tel Nof-basen sentralt i Israel.

Analytikere sier til Washington Post at bildene ser ut til å vise direkte nedslag, og ikke fallende vrakgods fra ødelagte stridshoder.

Andre videoer viste at minst to raketter landet i nærheten av Tel Aviv ved kinoen Cinema City Glilot i Hod Hasharon, like ved hovedkvarteret til den israelske etterretningstjenesten Mossad. Disse etterlot seg minst to kratre.

– Funnene reiser spørsmål om det fulle omfanget av skadene på israelske militærbaser og tyder på at Iran lyktes bedre med å omgå det israelske rakettforsvaret enn i april, skriver avisen.

Det israelske militæret har sagt at de identifiserte 180 langtrekkende ballistiske raketter som ble skutt fra Iran. De har ikke svart på Washington Posts spørsmål om hvor mange steder som ble truffet. USA og Israel har uttalt at skadene på bakken var «minimale».

Les også: Midtøsten-ekspert: – Dette er en fryktelig farlig situasjon (+)

Les også: Oslo-rektor: – Barn slutter ikke å være sårbare når de begynner på AKS (+)

Les også: Derfor er dette en verdifull vekst i Norge (+)