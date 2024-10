Kilde tett på Hizbollah sier Nasrallah er midlertidig begravet

Årsaken til at han kun er midlertidig begravet er at Hizbollah ikke tar sjansen på en større i begravelse, i frykt for at Israel kan angripe den.

Kilden tett på Hizbollah sier til nyhetsbyrået AFP at Nasrallah er begravet på en hemmelig adresse, fram til omstendighetene tillater en offentlig begravelse.

Nasrallah ble drept i et israelsk luftangrep i Beirut i Libanon fredag forrige uke.

