Irans øverste leder: Angrepet mot Israel 7. oktober i fjor var berettiget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Våre væpnede styrkers briljante handlinger for et par netter siden var helt lovlig og legitimt, sa Khamenei da han talte under fredagsbønnen i Teheran.

Det er første gang ayatollaen holder en slik tale på nesten fem år.

– Israel later som de vinner gjennom attentat og drap av sivile, sa Khamenei videre med et skytevåpen ved sin side.

Ifølge den iranske lederen har Israels krigføring i Gaza og Libanon de siste ukene kun styrket motstandsbevegelsen og økt sinnet i befolkningen. Han hevder også at USAs fokus på å bevare sikkerheten i Israel kun er et dekke for landets «utbredte politikk om å stjele regionens ressurser».

– Kommer aldri til å seire

Han hevder også at Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober i fjor, der islamistbevegelsen drepte 1200 mennesker og bortførte 250 gisler, var berettiget og legitimt.

En rekke land, deriblant Norge, har fordømt angrepet som et terrorangrep. Angrepet ble startskuddet for krigen på Gazastripen, der nesten 42.000 palestinere er drept i israelske angrep på under et år, ifølge helsemyndighetene.

– Israel kommer aldri til å seire over Hizbollah og Hamas, sa Khamenei under fredagsbønnen.

– Motstandsbevegelsen gir seg ikke.

Kraftig opptrapping

Ayatollaens tale skjer samtidig som det har vært en kraftig opptrapping av konflikten i Midtøsten etter at Israel startet intense luftangrep mot Libanon. Det er fortsatt uklart om Israel også har innledet en større bakkeoffensiv i Sør-Libanon.

For en uke siden ble lederen for den libanesiske og iranskstøttede Hizbollah-militsen drept i et massivt bombeangrep mot en av Beiruts forsteder. Iran svarte denne uken med å skyte nesten 200 raketter mot Israel, hvorav de fleste ble skutt ned.

Les også: – Samfunnet klarer ikke å se forbi at jeg bruker hijab (+)

Les også: Midtøsten-ekspert: – Dette er en fryktelig farlig situasjon (+)

Les også: Ekspert: Slik ble Hizbollah så mektige (+)