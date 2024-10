Childish Gambino kansellerer turné – skulle til Oslo

Sangeren, som også er kjent som skuespiller under fødenavnet Donald Glover, kunngjorde i september at han måtte utsette resten av den da pågående Nord-Amerika-turneen for å fokusere på sin fysiske helse.

– Etter showet mitt i New Orleans dro jeg til et sykehus i Houston for å håndtere et sykdomstilfelle. Etter å ha blitt testet var det tydelig at jeg ikke kunne opptre i Houston den kvelden, og etter enda flere tester var det klart at jeg ikke kunne gjennomføre USA-turneen, skriver Glover på meldingstjenesten X.

Han forteller videre at han nå skal opereres og deretter trenger tid til å hvile.

– Veien til helbredelse er noe jeg må ta seriøst. Med det sagt, har vi tatt den vanskelige avgjørelsen om å kansellere resten av USA-turneen og konsertene i Storbritannia og Europa.

Europa-turneen skulle etter planen starte 31. oktober i Lyon i Frankrike. 8. november skulle han stått på scenen foran et utsolgt Oslo Spektrum, men den konserten blir det nå ingenting av.

Alle billetter kommer til å bli refundert, opplyser Glover.

