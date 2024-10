Oljeprisen opp etter antydninger om israelsk angrep mot Irans oljeindustri

Ifølge Financial Times økte prisen til det høyeste nivået på mer enn en måned.

Etter at president Joe Biden sa at et slikt angrep ble «diskutert», gjorde amerikansk lettolje (WTI) et prishopp på så mye som 5,5 prosent. Oljen ble torsdag solgt for 74 dollar fatet. Nordsjøolje av Brent-kvalitet steg 5 prosent til 77,65 dollar fatet.

TankerTrackers, et nettsted som følger oljehandelen til havs, skriver på X at det statlige iranske rederiet NITC ser ut til å trekke tomme supertankere ut fra den viktige oljeterminalen på Kharg-øya i Persiabukta. De henviser til satellittbilder av området.

– Noe vi diskuterer

Bidens uttalelser torsdag om et israelsk svar på Irans angrep tidligere i uka kom da han ble spurt om han ville tillate Israel å svare.

– Ingenting kommer til å skje torsdag, svarte Biden.

– Vi tillater ikke Israel uansett, vi gir dem råd, la den amerikanske presidenten til.

Han ble senere spurt om han var positiv til at Israel kan angripe iranske oljeinstallasjoner.

– Det er noe vi diskuterer, svarte presidenten, som stanset seg selv før han sa mer:

– Jeg tror det ville være litt … uansett, avsluttet han.

Axios skrev onsdag at det kunne være aktuelt med angrep rettet mot iranske oljeinstallasjoner. Nettavisa henviste til opplysninger fra israelske tjenestepersoner.

Har lovet svar

Israel har varslet at de vil svare på det iranske angrepet, men det er så langt ikke kjent hvordan et slikt svar kan se ut. Biden har tidligere sagt at han vil snakke med Israels statsminister Benjamin Netanyahu om hvordan landet bør svare på angrepet.

Etter en samtale med G7-landene onsdag, sa Biden at Israel bør svare proporsjonalt. Presidenten og hans støttespillere har gjentatte ganger sagt at de ikke vil at konflikten i Midtøsten skal eskalere til en full regional krig.

Irans president Masoud Pezeshkian har lovet et «kraftig svar» om Israel gjengjelder tirsdagens angrep.

