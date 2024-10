Xi sier til Putin at han vil øke samarbeidet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Anledningen var at de to lederne onsdag utvekslet gratulasjoner knyttet til 75-årsmarkeringen for det diplomatiske båndet mellom Beijing og Moskva.

– Xi sa at Kina er klar til å slutte seg til Putin for umiddelbart å utvide det allsidige, pragmatiske samarbeidet mellom våre to land, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

