Støre lover mer Kina-samarbeid etter møte med president Xi – nordmenn får visumfrihet

Av Isabel Bech/NTB og Marius Helge Larsen/NTB

– Møtet varte i 50 minutter, som er lengre enn vanlig. Vi kom i gang med en god og grundig samtale, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter møtet med Kinas president.

Han mener samtalen var nyttig, og at det viser at det lønner seg å få personlig kontakt. De to møttes også i 2010, da Støre var utenriksminister.

– Vi er enige om mer samarbeid på flere viktige områder. Det er ønske om handel, samarbeid på grønn industri og grønn omstilling, sa Støre.

Han syntes å være pigg og fornøyd etter samtalen, som skjedde etter at Støre hadde fløyet natten igjennom for å komme til Kina og sitt tre dager lange besøk.

Støre hadde også med seg en nyhet ut av møtet: Han fikk forsikringer fra presidenten om at nordmenn ikke lenger vil måtte søke visum når de reiser til Kina i inntil 15 dager.

– President Xi tok selv opp at Kina ønsket å gi Norge 15 dagers visumfrihet, noe vi har ønsket og som vil være en forenkling for næringsliv, turister og diplomater, sa Støre.

Det er relativt få land som har en slik visumfrihet.

Støre kritiserte Kinas behandling av minoriteter

Den norske statsministeren tok også opp situasjonen for uigurene i Xinjiang, minoritetene i Tibet og menneskerettssituasjonen i Hongkong.

– Vi hadde en åpen diskusjon der vi har ulike syn. Jeg tok opp den uroen mange i Norge kjenner på om minoritetenes stilling i Xinjiang, Tibet, og menneskerettssituasjonen i Hongkong, sier statsministeren.

– Han svarte på det på måter vi er kjent med, at det er indre anliggender i Kina, sa han om svaret fra Xi.

På NTBs spørsmål om hvordan han opplevde tonen i møtet da han tok opp kritikk av Kina, svarte Støre følgende:

– Den var god, åpen og ærlig. Det er noe med når man møter noen for andre gang. Selv om det har gått noen år – blir det en annen tone over bordet. Samtaler med kinesisk motpart blir noen ganger veldig manusdrevet, men det slapp vi her.

– Han og jeg snakket egentlig sammen over bordet, som simultanoversettelsen gjorde mulig. Da ble det en mer direkte samtale enn bare opplesning fra hver vår side. Sånn sett var det en god samtale, sier han.

Møtet mellom Støre og Xi fant sted i det såkalte statlige gjestehuset i Beijing.

Xi åpnet med å hilse til kong Harald og invitere ham på et nytt besøk til Kina. Han bemerket også at Norge var tidlig ute med å anerkjenne Folkerepublikken Kina, mens mange vestlige land holdt seg til å anerkjenne regjeringen på Taiwan som den legitime kinesiske regjeringen fram til 1970-tallet.

– Presidenten er også velkommen til å besøke Norge, svarte Støre.

Tonen mellom de to var vennlig, men høytidelig.

Skal holde kontakten om Ukraina og Midtøsten

Mye av tiden ble brukt på krigen i Ukraina, ifølge Støre.

– Jeg understreket uroen vi har for krigen og konsekvensene av den i hele Europa. Kina er det mest nærliggende landet som har innflytelse over Russland, sa Støre.

– Han lyttet til våre argumenter og var opptatt av at Kina ikke har tatt et standpunkt i krigen.

Støre og Xi ble enige om å ha kontakt om både krigen i Ukraina og om Midtøsten gjennom sine utenriksministre.

Det ble også klart at Norge og Kina skal samarbeide tettere om klima. Det markeres tirsdag i et møte med Kinas statsminister.

– Energiminister Andreas Bjelland Eriksen la grunnlaget for samarbeidet da han var her i juni. Vi skal få mer struktur og rutine på samarbeidet, sa Støre.

Neste gang Norge og Kina møtes, er under G20-møtet i Brasil i november. Støres besøk i Beijing fortsetter med en mottakelse for å markere 70 år med diplomatiske relasjoner. Tirsdag reiser han videre til Shanghai.

Med på turen er også representanter for flere viktige norske bedrifter og LO og NHO.

