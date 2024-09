Nå kan du snart dra til Kina uten å søke visum

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Beijing denne uken, kunngjorde Kinas president Xi Jinping at nordmenn snart vil kunne reise til Kina uten visum i inntil 15 dager.

– Det vil være en forenkling for næringsliv, turister og diplomater, sa Støre etter møtet.

Det ble ikke sagt noe mer om når endringen vil gjelde.

NTB får nå opplyst fra Statsministerens kontor at kinesiske myndigheter har sagt at det vil ta inntil 1–2 måneder å implementere det nye fritaket.

Når det først er klart, vil det tre i kraft umiddelbart.

De siste årene har nordmenn som vil reise til Kina vært nødt til å levere passet fysisk hos det kinesiske konsulatet i Oslo for å søke visum, og vente på å få visumsøknaden behandlet.

