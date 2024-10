Iranske raketter traff israelske flybaser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge kilder i det israelske flyvåpenet og landets militære etterretningstjeneste benyttet Iran sine mest avanserte raketter i angrepet.

Iran hevder at det ble benyttet hypersoniske raketter, men dette avvises fra israelsk hold. Det israelske forsvaret er heller ikke kjent med at Iran er i besittelse av slike raketter, heter det.

Flere israelske flybaser ble truffet i det iranske angrepet, noe som resulterte i skader på bygninger.

Rakettene påførte derimot ikke skader på fly, våpen eller soldater, opplyser den israelske forsvarsledelsen til israelske medier.

– Ingen skader forhindret flyvåpenet på noe tidspunkt fra å operere, heter det.

Vi ikke opplyse

Den israelske forsvarsledelsen vil ikke opplyse hvor mange av de rundt 180 rakettene som ble skutt mot Israel, som ble skutt ned av israelsk luftvern.

Det begrunnes med at Hizbollah og Iran vil kunne ta lærdom av slike opplysninger.

– Israels luftvernet opererte imponerende, er alt de vil si.

Som følge av militærsensuren i Israel har landets medier i liten grad anledning til å ettergå slike opplysninger.

Mindre skader

Ifølge det israelske forsvaret forårsaket det iranske angrepet heller ikke større skader på sivil infrastruktur eller eiendom.

Det var bare snakk om «mindre skader» som trolig ble forårsaket av splinter fra raketter som ble skutt ned av israelsk luftvern, heter det.

Angrepet krevde heller ikke liv i Israel, men to personer ble lettere skadet av splinter i Tel Aviv.

Palestiner drept

På den okkuperte Vestbredden krevde det iranske angrepet derimot liv. 38 år gamle Sameh Khadr Hassan Al-Asali ble drept da splinter fra en nedskutt rakett falt ned over Jeriko på den okkuperte Vestbredden.

I byen Hod HaSharon, som ligger rundt 20 kilometer nordøst for Tel Aviv, forårsaket et iransk rakettnedslag skader på et hundretalls hus, opplyser lokale myndigheter til kringkasteren KAN.

Innbyggerne var imidlertid gått i bomberommene, og angrepet forårsaket ingen personskader.

Også flere andre steder i Israel forårsaket raketter til dels store materielle skader, men dette blir i stor grad tonet ned av det israelske forsvaret og israelske myndigheter.

