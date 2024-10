Israel: Har startet begrenset operasjon i Sør-Libanon

– For noen timer siden iverksatte IDF begrensede, lokaliserte og målrettede bakkeangrep, står det i en uttalelse som det israelske forsvaret sendte ut natt til tirsdag.

– Disse målene ligger i landsbyer nær grensen og utgjør en umiddelbar trussel mot israelske lokalsamfunn i Nord-Israel, står det videre.

Bakkestyrkene får støtte fra luften og artilleriskyts på bakken til å gjennomføre angrepene, opplyser IDF; som ikke nevner hvor lenge aksjonen kan komme til å vare.

Men soldatene har trent og forberedt seg på dette i lang tid, opplyser IDF, som viser til at aksjonen var blitt planlagt de siste månedene og ble iverksatt natt til tirsdag etter godkjenning i den israelske regjeringens krigskabinett.

Luftangrep i Beirut

Senere natt til tirsdag var det ikke kommet meldinger om direkte sammenstøt mellom israelske soldater og Hizbollah-milits. Sist gang de to partene støtte sammen i Sør-Libanon, var under en månedslang krig i 2006.

I den libanesiske grensebyen Aita al-Shaab fortalte lokale innbyggere natt til tirsdag at de kunne høre kraftig skyts og lyd fra helikoptre og droner.

Luftangrep rammet også forsteder sør i den libanesiske hovedstaden Beirut tidligere natt til tirsdag. Forut for luftangrepene beordret Israel beboerne i tre bygninger til å evakuere området.

Den israelske Haaretz viser til meldinger om at åtte bygninger ble truffet i angrep i den Hizbollah-dominerte Dahieh-forstaden i Beirut.

En libanesisk sikkerhetskilde sier til det franske nyhetsbyrået AFP at israelske styrker gjennomførte minst seks angrep i Sør-Beirut tidlig på natten.

Hizbollah varsler fortsatt kamp

Hizbollahs nestleder Naim Qassem sa mandag, i det som var hans første offentlige tale etter at Hizbollah-leder Hassan Nasrallah ble drept i et israelsk luftangrep i Sør-Beirut i forrige uke, at «motstandsstyrkene står klare til å møte et bakkesammenstøt».

Qassem sa at Hizbollah-ledere som er blitt drept i ulike israelske angrep de siste ukene, allerede er blitt erstattet.

Hizbollah har ikke utpekt ny leder ennå, men det antas at Hashem Safieddine, en nevø av Nasrallah og som har ansvar for Hizbollahs politiske virksomhet, kommer til å overta ledervervet.

Israelske styrker og den Iran-støttede Hizbollah-militsen har angrepet hverandre nesten daglig siden Gaza-krigen startet i oktober i fjor. Angrepene på begge sider av grensen mellom Israel og Libanon har ført til at titusener av sivile i de to landene er blitt evakuert.

Israel slår fast at angrepene mot Hizbollah kommer til å fortsette helt til det er trygt for befolkningen Israels nordlige grenseområder å flytte hjem.

Samtidig varsler Hizbollah at rakettangrepene mot Israel kommer til å fortsette helt til det blir våpenhvile på Gazastripen.

Internasjonale advarsler

Både USAs president Joe Biden, FNs generalsekretær António Guterres og EUs utenrikssjef Josep Borrell har advart Israel mot en bakkeinvasjon i Libanon.

– Nå bør vi få en våpenhvile, sa Biden mandag.

– Vi ønsker ikke å se noen som helst form for bakkeinvasjon, sa en talsmann for Guterres.

– Enhver ytterligere militær intervensjon vil på dramatisk vis forverre situasjonen og må unngås, sa Borrell.

Israel har ikke fulgt advarslene.

– Vi vil bruke alle de midler som trengs, fra luften, fra havet og på land, sa forsvarsminister Yoav Gallant mandag.

USA advarer Iran

Gallant snakket natt til tirsdag med sin amerikanske motpart Lloyd Austin. I telefonsamtalen gjentok Austin at det er nødvendig å få på plass en diplomatisk løsning for å sikre at sivile kan vende trygt tilbake til hjemmene sine på begge sider av grensen.

Men Austin viste også forståelse for Israels mål om å slå ut Hizbollahs infrastruktur ved grensen.

– De er enige om nødvendigheten av å fjerne angrepsinfrastruktur langs grensen for å sikre at libanesiske Hizbollah ikke kan gjennomføre 7. oktober-lignende angrep mot Israels nordlige områder, står det i en uttalelse fra Pentagon etter samtalen mellom Austin og Gallant.

Etter samtalen sendte Pentagon ut en ny uttalelse der Iran trues med «alvorlige konsekvenser» hvis landet angriper Israel direkte som svar på Israels bakkeoperasjon.

Angrep mot palestinsk leir

Tidligere på natten var et israelsk luftangrep rettet mot en bolig i den palestinske leiren Ain al-Hilweh, nær den sørlibanesiske havnebyen Saida. Dette er den største av flere palestinske leirer i Libanon.

Målet for angrepet var Mounir Maqdah, som er leder for den libanesiske delen av Fatahs væpnede fløy, al-Aqsa-martyrenes brigader. Skjebnen hans var senere natt til tirsdag ukjent.

Mounir Maqdahs bror Khalil ble drept i et israelsk luftangrep i Saida-området i slutten av august, noe både Fatah, en sikkerhetskilde og det israelske militæret selv bekreftet.

I løpet av natten meldte statlige medier i Syria om tre israelske fly- og droneangrep mot Damaskus-området. Tre sivile, blant dem en journalist, er drept i israelske luftangrep mot Damaskus-området, ifølge syriske medier. IDF avviste å kommentere meldingene. Men Israel har tidligere gjennomført en rekke angrep mot Iran-støttede mål i Syria siden 2011.

– Alle er redde

Et døgn for bakkeoperasjonen ble kunngjort, ble et leilighetsbygg i sentrum av Beirut truffet i et israelsk droneangrep. Angrepet var rettet mot en spesifikk leilighet der tre ledere av den palestinske gruppen Folkefronten for frigjøring av Palestina (PFLP) ble drept.

Angrepet var det første i Beiruts indre by på årevis og utløste panikk blant lokalbefolkningen.

– Dette skal være et trygt område, ikke en krigssone. Alle er redde, sa 42 år gamle Kahier Bannout etterpå.

