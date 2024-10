Flere drept i israelsk angrep mot skolebygning i Gaza

Skolen ble drevet av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

Mandag ble minst to personer drept i et lignende angrep mot en skolebygning i Beit Lahia, som ligger helt nord på Gazastripen. Og søndag ble en annen skolebygning angrepet i samme by. Da ble minst fire mennesker drept.

Som tidligere begrunner Israel angrepene med at Hamas benytter bygningene til krigføring mot Israel.

Israel har gang på gang hevdet at UNRWA er koblet til det de omtaler som palestinske terrorister, og har blant annet hevdet at flere av dem var involvert i 7. oktober-angrepet mot Israel.

UNRWAs sjef Philippe Lazzarini tok mandag kraftig til motmæle og insisterte på at organisasjonen er «på den rette siden av historien». Han framholdt at UNRWA jobber i henhold til FNs verdier og viste også til at minst 223 av organisasjonens ansatte er blitt drept siden krigen brøt ut. I tillegg er to tredeler av organisasjonens bygninger på Gazastripen ødelagt i israelske angrep.

Han kritiserte også Israel for å ha gjort et poeng ut av at Hamas’ leder i Libanon, Fatah Sharif, jobbet som lærer og rektor for UNRWA i forbindelse med at han ble drept i et målrettet israelsk angrep i den libanesiske byen Tyr mandag.

Ifølge Lazzarini ble Sharif umiddelbart suspendert fra stillingen sin i mars da organisasjonen mottok anklager om at han var med i Hamas-ledelsen i Libanon. Det pågår fortsatt en etterforskning av anklagene, ifølge UNRWA-sjefen.

