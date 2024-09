Countrystjernen Kris Kristofferson (88) er død

Kristofferson døde lørdag i sitt hjem på Maui, Hawaii, opplyser familiens talskvinne Ebie McFarland. Han sovnet stille inn, omgitt av familien. Ingen dødsårsak er oppgitt.

Kristofferson begynte karrieren på slutten av 1960-tallet og fikk sitt gjennombrudd som sanger og låtskriver på 1970-tallet. Han har spilt inn 30 album og er kjent for låter som «Me And Bobby McGee», som også ble spilt inn av Janis Joplin – samt «Help Me Make Trough the Night» og «Sunday Morning Coming Down».

Han har også medvirket i over 70 filmer og fikk i 1977 en Golden Globe for beste skuespillerprestasjon med rollen i «A Star Is Born», der han spilte mot Barbra Streisand.

I januar 2021 kunngjorde agenturet Morris Higham Management at Kristofferson skulle pensjonere seg, og at sønnen John skulle ta over familiens bedrifter og framtidige prosjekter. Kristofferson etterlater seg åtte barn fra tre ekteskap.

Cohen på gravsteinen

Clint Higham, sjef ved Morris Higham Management, sa da at Kristofferson var en «artistenes artist».

«Dersom det fantes et Mount Rushmore for låtskrivere, skulle Kris være med der», sa Higham med henvisning til det berømte presidentmonumentet i USA.

Kristofferson selv har sagt at han vil ha de tre første linjene fra Leonard Cohen's låt «Bird on the Wire» på gravsteinen sin: «Like a bird on the wire. Like a drunk in a midnight choir. I have tried in my way to be free», skrev Exclaim i 2009.

Sa nei til akademikerjobb

Kristofferson, som kunne sitere den britiske poeten William Blake fra hukommelsen, representerte en ny generasjon countryartister sammen med Willie Nelson, John Prine og Tom T. Hall.

– Det er ingen bedre nålevende låtskriver enn Kris Kristofferson, sa nelson under en prisutdelingsseremoni for Kristofferson i november 2009.

– Alt han skriver blir en klassiker og det får vi andre bare leve med, sa Nelson.

Kristofferson, som hadde svenske forfedre, ble født i Brownsville i Texas i 1936. Han fullførte en mastergrad i engelsk fra Oxford-universitetet i England og takket deretter nei til å undervise ved det amerikanske militærakademiet i West Point i New York, fordi han heller ønsket å satse på musikk i Nashville.

Allsidig

Bakgrunnen var enda mer allsidig enn som så. Underveis var Kristofferson amatørbokser, han hadde spilt fotball på college, han jobbet som bartender, rallar, skogbrannmannskap, og var helikopterflyger i forsvaret.

– Han var fredsforkjemper, revolusjonær, skuespiller, superstjerne, casanova og familiefar, står det i biografien hans på hans eget nettsted.

Noen ganger tok legendestatusen helt av. Johnny Cash likte å fortelle en overdreven historie om hvordan Kristofferson, som helikopterflyger i forsvaret, landet et helikopter på Cash' eiendom og ga ham en innspilling av «Sunday Mornin' Comin' down», og en øl i den ene hånden.

Kristofferson forklarte senere i intervjuer i årene etter at det eneste han gjorde var å lande et helikopter ved boligen til Cash, men at Cash ikke var hjemme, at innspillingen Kristofferson hadde med seg, ikke var fullført, og at han slett ikke kunne fly et helikopter med en øl i hånden.

Hyllet av Dylan

– Kris Kristofferson mente med all sin sjel at kreativitet er en gave fra Gud, og at de som ignorerer eller avviser en slik hellig gave, er dømt til nederlag og ulykkelighet. Han forkynte at et liv i sinnet gir stemme til sjelen, og så etablerte han et forfatterskap som ikke bare ga stemme til hans egen sjel, men også til vår, sier Kyle Young, som er administrerende direktør for Country Music Hall of Fame and Museum, til Vanity.

– Kris' helter besto blant annet av bokseren Muhammad Ali, den store poeten William Blake, og «Hillbilly Shakespeare» Hank Williams. Han levde livet sitt på en måte som hedret og eksemplifiserte verdiene til hver og en av disse mennene, og han etterlater seg en rettskaffen, modig og rungende arv som klinger sammen med dem, sier Young videre.

Kristofferson var høyt aktet av Bob Dylan, som en gang sa:

– Man kan se på Nashville før Kris og etter Kris, fordi han forandret alt.

