Robert Plant i Oslo: Stor både før og nå

---

6

KONSERT

Robert Plant & Saving Grace

Folketeateret

---

Robert Plant får en mottakelse som er hans fortid verdig i det staselige Folketeateret. Applausen er øredøvende. Og det er før han har begynt å synge.

Det er ikke så rart at Robert Plant fyller den gamle operaen uten det store oppstusset på forhånd, med et nytt band som ingen har hørt så mye fra før. Vi snakker om en av rockens største superstjerner, historisk sett. Men «Vi er Saving Grace» sier han flere ganger i løpet av kvelden, for å understreke at dette er ei gruppe, ikke en egotripp fra hans egen side. I så fall kunne han vel bare ha fortsatt å synge «Stairway To Heaven» med sitt gamle band, for langt bedre betaling.

Led Zeppelin var fra slutten av 60-tallet blant rockens aller størst superstjerner, og holdt på statusen gjennom mesteparten av 70-tallet. Interessen fikk et nytt oppsving med filmen «Becoming Led Zeppelin», som kom i vinter. Med unntak for Abba ville Led Zeppelin sannsynligvis være det mest attraktive gjenforeningsobjektet for konsertarrangører verden rundt. De har bare opptrådt sammen noen få ganger etter oppløsningen i 1980. Og unnskyld meg siden jeg har fortalt dette før, med det er en av mine beste anekdoter fra hele rockehistorien:

Da gamle konsertopptak av gruppa ble gitt ut på trippelalbumet «How The West Was Won» i juni 2003 toppet Led Zeppelin igjen umiddelbart salgslistene på begge sidene av Atlanteren. Prisen på en comebackturné har sannsynligvis aldri vært høyere for noe band. Men Robert Plant sa nok en gang nei til å leve på gamle bedrifter. Senere den samme måneden la han i stedet ut på en egen turné, til Nordkapphallen, Ishavshotellet i Tromsø, Arbeidern i Kabelvåg og Laugen i Harstad. Han har vært i Norge en lang rekke ganger – en norgesvenn i ordets rette betydning, ikke bare en som spiller for hvem som helst som kan betale.

Robert Plant sang de fleste sangene sammen med Suzi Dian i Folketeateret. (Mode Steinkjer)

Det er likevel 15 år siden sist han var i Oslo. Godt å se ham igjen. Denne gangen altså med gruppa Saving Grace – noen gamle venner fra Wales som han har spilt sammen med fem-seks år, men ennå ikke gitt ut plater sammen med. Det fører til en litt uvanlig kveld, siden han ikke har nye sanger folk er kjent med, men lener seg på litt-av-hvert fra før og nå. Han forteller forresten at plata omsider er på vei, og er så bra at de selv har bestilt hvert sitt eksemplar allerede.

Plant liker også å synge sammen med fine damestemmer, helt tilbake til «The Battle Of Evermore» med Sandy Denny på Led Zeppelins sagnomsuste fjerde album fra 1971. Platene med Allison Kraus ble også sterke eksempler på dette. Nå er det Suzi Dian som fyller denne rollen i Saving Grace, og spiller trekkspill attpåtil. Gruppa består videre av Tony Kelsey (gitar), Matt Worley (gitar og banjo) Barney Morse-Brown (cello) og Oli Jefferson (trommer). De lager dype, mørke og rotfast toner som gir sangene nytt særpreg.

Det betyr ikke egentlig noe hvor gamle sangene er, mener Robert Plant, og forteller om da de trodde at «House Of The Rising Sun» var en ny sang med The Animals. Konserten begynner med et par gamle folkeviser, «The Very Day I’m Gone» og «The Cuckoo Song». Plant elsker det som i moderne tid er kjent som americana, som omfatter blues, country og enda mer av kulturarven fra Sambandsstatene. Men her er også mer av den keltiske inspirasjonen som Led Zeppelin tidlig gjorde til en del av sin fulle pakke. Og elementer fra annen folkemusikk fra øst, vest og sør, som alt er en del av Robert Plants mangfoldige verdensbilde.

Kveldens første av ganske få Led Zeppelin-sanger er «Four Sticks», som sitter som et skudd. Han ser nesten litt brydd ut av den entusiastiske reaksjonen. Han må vel innse at det er på grunn av denne arven mange er kommet hit i kveld. Senere får «Ramble On» og «Friends» like store ovasjoner, selv om de ikke er blant de mest kjente sidene fra den gamle sangboka deres. Vi får også bare et par påminnelser om hans egen solokarriere, med «Down To The Sea» og «Let The Four Winds Blow».

Plant kommer også med en rekke sanger fra andre artister han beundrer. Han viser sin mangeårige respekt for den amerikanske gruppa Low med en flott versjon av deres «Everybody’s Song». De gjør «Orphan Song» av Gillian Welch og «For The Turnstiles» av Neil Young. Han minner oss om at Young skal spille i Bergen i sommer, at det kommer til å pøse ned der, men at de har god sild.

Robert Plant og Saving Grace, ei strålende gruppe i alle ledd. (Mode Steinkjer)

Robert Plant ser ut til å bli i stadig bedre humør ettersom kvelden skrider fram. Han kommer med flere eksempler på at han kjenner geografien i Norge, og når han minner om at Wolverhampton Wanderers er favorittlaget hjemmefra nevner han også deres norske spiller Jørgen Strand Larsen. Som sagt, en ekte norgesvenn.

Det skulle bare mangle at Saving Grace ikke må inn igjen for ekstranummer til slutt. Der kommer først en vidunderlig versjon av 60-tallspsykedelikerne Moby Grapes «It’s A Beautfiul Day Today». Deretter den gamle blueslåten «Gallows Pole», som alle først og fremst kjenner fra Led Zeppelin, og som til alt overmål går over i noen vers av deres «Black Dog» som ekstra valuta for pengene. Så samles hele gruppa rundt én mikrofon og synger den gamle avskjedssangen «And We Bid You Goodnight». Det er så koselig at det nesten ikke er til å tro.