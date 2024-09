Helgens nye låter: Romantikk med Bo Milli og remixxx fra Pen Gutt

---

5

LÅT

Pen Gutt + Chirag + Sa_G

«Souljaboii Remixxx»

---

I sommer slapp Pen Gutt låten «Souljaboii», men først nå stikker flammene for alvor opp fra ulmebrannen med en remiksutgave som forener Rykkinn-legenden Håkon «Pen Gutt» Stubberud med to representanter fra hver sin hip hop-generasjon. Det dreier seg om selveste Chirag fra Karpe, og nykommeren Sa_G. Og om lag midt imellom, som spilleren i det hele, finner vi Pen Gutt, altså en trio for historiebøkene.

Da Sa_G (Gunhild Roel) spilte på Bylarm nylig var køen utenfor den lille klubbkjelleren Revolver så lang at dette vil bli en konsert alle snakke om at de har vært på, uten at de har vært der. Pen Gutt-køen på samme festival var også betydelig, og hvorfor hører vi her i en låt som Chirag gjør til sin egen og Sa_G setter bumerket sitt på, som et av norsk raps virkelig største nye talenter. «Jeg er Souljaboii/Kyss meg gjennom telefonen/Fortell meg hva som skjer» er omkvedet i låten, som Chirag gjør en aldeles nydelig og sløy Karpe-vri på, med Pen Gutts gode humor støttet opp av Roels overlegent lekne vers. Ukas humørpille!

Nye låter: Danser med demoner og jakter på lykken

Arif og Rambow er ukens radarpar. (Columbia )

---

5

LÅT

Rambow Ft. Arif Murakami

«Real Life»

---

Anslaget er umiskjennelig Rambow, med tunge og trillende synth-tangenter før beaten slår inn og Rambow legger ut på nok en skildring av sin personlige historie, inkludert hans egen suksess. Nå hamres den inn i offentligheten som med en spikerpistol, og Rambow kan sette kryss i taket for sin første utgivelse etter at han skrev kontrakt med storselskapet Columbia.

Arif er hyperaktuell på flere plan om dagen, ikke minst med eget utstillings- og filmprosjekt på Munchmuseet, men utover fartstiden er det flere likhetstrekk mellom Rambow og Arif Murakami hvis man ser på karrierestegene de tar og har tatt hver for seg. Det føles helt naturlig at Rambow, eller Simon Tedros Negash, får med seg nestoren og forbildet på denne låten, som er et angrep på dem som ikke vil deg vel. Begge rapperne har nok erfart at de finnes, men samtidig handler det om å backe hverandre som forbilder. Samarbeidet kom til i forbindelse med at de begge var med på «(Åh) Tåmy Tåmy»-remiksen for P3 Gull, og her leverer de en tung og fet låt som slår inn i høsten med full kraft. Produsert av Thomas «JNS» Jones.

Bo Milli (Natja Røine Østebø)

---

5

LÅT

Bo Milli

«Romantic»

---

Den nye låten til Bo Milli representerer noe nytt i en katalog som allerede har noen imponerende anslag. «Romantic» er også poppunk-naiv på sin måte, løst forankret i åttitallet, og med en kompleksitet og en dybde som kan tyde på et nytt nivå i Emilie Østebøs låtskriverprosess. «Romantic» en sammensatt låt med et refreng som umiddelbart setter seg i øret, og hvor det sjenerøse og likevel kontrollerte gitarøset legges perfekt i forhold til stemmen.

Emilie Østebø imponerte ellers stort med den Bergen-sentrerte EP-en «Making Friends», som handlet om hverdags- og hvernattsbetraktninger rundt vennskap, sosialisering og uteliv i vestlandshovedstaden. Her kommer hun med en låt som føles mer løsrevet fra de mest umiddelbare og selvopplevde situasjonene, kort sagt et bredere perspektiv som hun løfter med et nær genialt pop-arrangement. Låten er for øvrig produsert og skrevet med Dan McDougall, som ellers er konsert-trommeslageren til Liam Gallagher fra Oasis. For den som har hørt Bo Milli fra før, minner det litt om «Come After Me», bare tyngre og med en helt annen energisk nerve. Første låt ut fra en kommende EP som vi nå vet er verdt å vente på.

Bak artistnavnet Evil Armand finner vi Iver Armand Tandsether. (Iver Armand / Lekk)

---

5

LÅT

Evil Armand

«Sofi Song»

---

Bak artistnavnet Evil Armand skjuler det seg en fyr i islendergenser som ellers responderer på navnet Iver Armand Tandsether. Da vet mange at det dreier seg om gitaristen i Mall Girl, og dette er et soloprosjekt som det er smøget ut et par låter fra tidligere, men som her slår ut i full blomst. Totningen har fått en superhjelper med i dette tilfellet, en annen totning (det er mange av dem i norsk musikk om dagen) som her går under navnet Sofi. Og Sofi i «Sofi Song» er Sofie Tollefsbøl, kjent fra og som Fieh, og her forenes det beste av Tandsethers fine gitarspill med Tollefsbøls sterke vokal, i en miks som er besnærende vakker i krysset pop møter jazza soul.

Tandsether er langt mer melankolsk her enn for eksempel i Mall Girl, også når det kommer til gitaren og de øvrige instrumentene som han som han spiller selv. Han er mykere og bygger en nærmest hypnotiserende effekt under vokalen som ligger over det hele i en nydelig nedpå produksjon fra Marius Elfstedt.

Haley Shea i Sløtface. (Leah Solomons)

---

5

ALBUM

Sløtface

«Film Buff»

---

Sløtface er ute med nytt album, det tredje i rekken og det første siden Haley Shea måtte re-designe bandet rent mannskapsmessig. «Film Buff» er noe nær et konseptalbum som plasserer bandet i Hollywoods skitnere bakgårder og smug, der hvor man finner snarveiene til Hollywoods filmindustri og de titlene som gjerne havner i «billigkroken» på Netflix. Taperen er den første med knekt nese, slår hun fast i låten «Ladies Of The Fight», inspirert av filmer som «Fight Club» og serier som «Selling Sunset». Låten er sammen med «I Used To Be A Real Piece Of Shit» en real uppercut-miks av punk, powerpop og rock, viktige bestanddeler i en cocktail som gjør denne tredjeskiva til bandets beste, mest vitale og mest sammensatte. For ikke snakke om nærmest skreddersydd for svette moshpit-konserter.

Flere av låtene er ute fra før, blant dem den om jenta som alltid står igjen som den eneste overlevende i skrekkfilmer, «Final Gørl». Albumets beste låt er kanskje denne arketypen av en skuespillers mannlige motsetning, «Leading Man». Låten handler om actionskuespilleren som alltid blir «typecast as an asshole/Never could get any other roles/But your heart of gold/Yeah your heart of gold/Never showed». Se det som en oppreisning til alle Jason Statham-beslektede skuespillerne der ute, skrevet av Haley Shea som her framstår som en dedikert «Film Buff». I dagens utgave av Sløtface støtter hun seg på medspillerne Tobias Osland (Hammok) og Simen Følstad Nilsen (Aiming For Enrike) på gitarer, Nils Jørgen Nilsen (Honningbarna) på trommer og Marie Moe (Razika) på bass. Preben Sælid Andersen har produsert albumet og har dyrket både tyngden, de arge utfallene og ikke minst humoren mellom rillene.

Charlene er en ny RnB-artist fra Bergen, her i aksjon under Eggstock-festivalen. (Ingvild Hægh )

---

4

LÅT

Charlene

«Friends»

---

Det var dette med å være bare venner da, «just friends», som Charlene Izabelle Mejia synger på sin andre singel under artistnavnet Charlene. Dette er en spretten og leken RnB-produksjon som viser at Bergen har nok et talent å skryte av. Noen har kanskje fått med seg Charlene, halvt filippinsk og halvt norsk, når hun har opptrådt på noen av hjembyens mindre scener, men også gjennom NRK P3 Uhørt, hvor den forrige singelen «Lust» er blitt løftet fram.

Hun har en stemme som overbeviser stort gjennom «Friends», en poplåt som lener seg tungt på RnB-sjangeren, inspirert av sjangeren på tidlig 2000-tall og med tunge og dansbare beats virvlende under. Jon Gabriel Urheim, som til daglig er grafisk designer, viser med denne produksjonen at han har teft for å «designe» musikkspor som både er umiddelbare og med en vekt på det melodiske i kombinasjon med det dansbare.

Shoulder Pads fra Sunnmøre. (Marte Vingelsgaard)

---

5

LÅT

Shoulder Pads

«Familiar Feeling»

---

Ethvert band som har hentet navnet sitt fra en The Fall-låt er verdt å sjekke ut, skrev vi før årets Musikkfest i Oslo. Da hadde de overbevist godt med en liten håndfull singler som bar bud om at de er mer enn bare navnet de har hentet fra en av låtene til det britiske postpunk-bandet The Fall og deres like. Dette er en trio fra Sunnmøre som er tjukke slekta. Maren Kvamme Hagen på gitar, Eline Kvamme Hagen på trommer og vokal og Andes Roald Kvamme på bass. To søstre og en fetter, og med klassisk punktriobesetning også når det gjelder instrumentering, og som nå har fått kontrakt med Trondheimsselskapet Fucking North Pole Records.

Eline Kvamme Hagen har en vokal bak trommesettet som innimellom minner om Chrissy Hynde, med en punch som gir dette bandet en egenart innen postpunken som er velkommen. Selv nevner de Fountains D.C. blant band det er verdt å sammenligne med, og det er ikke helt borti natta det heller. Singelen «Familiar Feeling» gis ut som en dobbeltpakke med låten «High Maintenance», men det er den første av de to kuttene som virkelig overbeviser, en tung, hard og arrogant låt med gnistrende høstfarger mot alt det svarte. Rutinerte Vegard Sleipnes står bak den stødige produksjonen.