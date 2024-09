Siste reise, etter 50 år på veien

New Jordal Swingers er ute på sin siste norgesturné. Onsdag spiller de på Sentrum Scene i Oslo, etterfulgt av ni konserter til rundt i landet. Nå er det visst nok, selv om vi aldri kan være helt sikre når det kommer til rock’n’roll?

– Jeg har vært på flere avskjedskonserter med gamle, store favoritter og tenkt at det var synd at de ikke hadde gitt seg før. Vi synes det er fint å kunne gå ned med flagget til topps, etter å ha levert på plater og konserter i 50 år, sier gruppas frontmann Eigil Berg. På konsertene blir det sanger fra alle gruppas album, unntatt juleplata. Berg synes det er stas å gjøre dette på Sentrum Scene i Oslo, der en visning av filmen «Rock Around The Clock» førte til opptøyer i gatene utenfor i 1956. Nå blir det neppe et nytt opprør med New Jordal Swingers, men livlig kan det være likevel.

Les også: TV-serie om Leonard Cohen og Marianne Ihlen – langt og lyrisk kjærlighetsdrama

Var det noen gang et Old Jordal Swingers? Nei da! Da rockeveteranen Per «Elvis» Granberg gjorde comeback i 1972, ble gruppa hans døpt New Jordal Swingers, som et minne om det store oppstusset på Jordal Amfi på slutten av 50-tallet. New Jordal Swingers var ikke engang et klart definert band til å begynne med. Platene til Granberg ble spilt inn med studiomusikere. Gitaristene Øystein Sunde og Terje Rypdal og saksofonisten Jan Garbarek var bare noen av alle dem som var innom studio. På konsertene var det helt andre musikere som sto på scenen. Bare Eigil Berg fikk være med i begge sammenhenger.

Da Granberg la opp igjen, ble New Jordal Swingers et eget band. Berg var den naturlige frontfiguren. Eigil Berg var allerede et kjent navn i norsk rock på 60-tallet. Han var frontmann i gruppa Morgans, som med singelen «Eilas» sto for en av de fineste høytidsstundene i norsk popmusikk. Sangen ble senere nyinnspilt med New Jordal Swingers, og skal på avskjedskonsertene framføres i et nytt arrangement med full blåserrekke.

Plateselskapet til Per «Elvis» Granberg tilbød NJS én dag i studio for å lage et eget album. Dette mente gruppa ble litt for snaut, og tok i stedet imot et tilbud fra det nystartede selskapet ON. Dette ble starten på en lang og suksessrik karriere. Ifølge Thor-Rune Haugens omfattende platehistorikk «Riller over fjord og fjell» var NJS Norges klart mest populære gruppe på andre halvdel av 70-tallet.

New Jordal Swingers spilte til dans land og strand rundt, mellom 200 og 250 kvelder i året, og oversatte gjerne sanger til norsk for å komme med på Norsktoppen og andre populære radioprogrammer. De takket ja til å være med i Melodi Grand Prix. De solgte plater i såkalte bøtter og spann. En halv million er ikke usannsynlig. Fanclubmagasinet «Rock Machine» kom med 60 nummer.

New Jordal Swingers i 1979, med John Kolloen, Eigil Berg, Ivar Hovden, Svein Finjarn og Håkon Vellesvik. (On Records)

New Jordal Swingers klarte å forene det å være et av historiens mest populære norske band med å være et av de mest undervurderte. Deres gode rykte som underholdende danseorkester gjorde ikke underverker for kredibiliteten til gruppa.

Likevel er det ingen tvil om Eigil Bergs fingerspissfølelse for de beste virkemidlene i pop- og rock. New Jordal Swingers begynte med å spille coverversjoner av gamle rockelåter. Først på det tredje albumet kom de med en originallåt av Eigil Berg. «Delta Queen» viser hans beundring for amerikanske musikktradisjoner, like fascinert av de amerikanske sørstatene som John Fogerty og The Band hadde vært før ham.

Les også: Etter 50 år – Bjølsen Valsemølle besøker Bjølsen Valsemølle

































































Samleplatene til NJS er blitt en salig blanding av coverlåter og egne sanger, men i spillelistens tid går det fint å lage fullgode alternativer med bare Berg-låter som «Railroad Man», «Winter Paradise» og «Free And Easy». Og «Queen Of The Night», først kjent som «Nettenes prinsesse» med Undertakers Circus, og senere spilt inn med ny tekst av Bigbang som «Long Distance Man».

Produsenten Nils Bjarne Kvam (nederst til høyre) med New Jordal Swingers og noen av platetrofeene de fikk sammen. (Privat)

Casino Steel har uttalt at det finnes utkanter i Norge som bare kongen og New Jordal Swingers har besøkt. Dette holdt også på å bli deres bane. I 1982 ble bandbilen tatt av et ras på vei fra Førde til Florø. Håkon Vellesvik og Finn John Andresen omkom. De ble erstattet av medlemmer fra Ruphus og Aunt Mary, om noen skulle etterlyse rockhistorisk kred i New Jordal Swingers. Gruppa kom tilbake med singelen «Før lyset brenner ned», en av de fineste i sangboka til Eigil Berg.

Les også: Chuck Berry og rockens opprinnelse

Det hører også med til den store rockhistorien at New Jordal Swingers ble backinggruppe for Chuck Berry. Etter en konsert med Berry i Oslo på 80-tallet hadde Berg i et intervju med Arbeiderbladet uttrykt misnøye med bandet hans. Neste gang han kom, i 1989, tok den lokale arrangøren ham på ordet, og Berg fikk ansvaret for å gjøre det bedre selv. Det må ha gått ganske bra: – Fungerer kjemien mellom musikerne og meg kan det bli riktig bra. Slik som med Eigil Berg og co., sa Chuck Berry til Nye Takter etter konserten. Da Chuck Berry kom tilbake i 1993, fikk Berg jobben enda en gang.

Chuck Berry hadde Eigil Berg og New Jordal Swingers som backingband i Oslo i 1989. (Helge Jørgensen)

Gruppas katalog ble restaurert for digitale plattformer i 2014, med to nye album som ikke hadde vært gitt ut før: «Outtakes & rariteter» og «NJS Live». Når Christer Fack ville ha disse ut i fysisk format i serien «Norske albumklassikere» begynte Eigil Berg å tenke på hvordan han kunne redigere dem ned til CD-legende. Nei, vi vil ha mer, sa Christer Falck, slik at det snart kommer to doble CDer med New Jordal Swingers.

Les også: Richard & Linda Thompson – to av de beste, sammen og hver for seg

Eigil Berg understreker at han ikke kommer til å gi seg som soloartist, selv om gruppa hans nå tar farvel. En singel kommer i november. Et helt nytt album følger på nyåret. – Jeg er låtskriver på min hals, og har tenkt å fortsette med det, sier han. Han ga i fjor ut selvbiografien «I musikkens tjeneste», der årene med New Jordal Swingers naturlig nok har en sentral plass.

«Det var en tid med grammofonplater/og kassett fra platebutikk/og hver en singel, hver en LP/var fylt med forventning om et kick», sang Eigil Berg i «En siste runde». En sang fra albumet «11 sanger» om å samle bandet til innsats en gang til i forbindelse med 40-årsjubileet i 2014. «En siste runde/og kanskje ferdige med det», avsluttet han. Jeg var ikke så sikker. Det hørtes ut som om New Jordal Swingers fortsatt hadde mer å gi. Og når gjør det de igjen. Kanskje for siste gang.





Turneliste:

Onsdag 25. september: Sentrum Scene, Oslo

Torsdag 26. september: Parkteatret, Moss

Fredag 27. september: Ullensaker Kulturhus

Lørdag 28. september: Olavshallen, Trondheim

Onsdag 2. oktober: Ibsenhuset, Skien

Torsdag 3. oktober: Kilden Konserthus, Kristiansand

Fredag 4. oktober: Fiskepiren. Stavanger

Lørdag 5. oktober: Festiviteten, Haugesund

Tirsdag 8. oktober: Ole Bull Teater, Bergen

Fredag 11. oktober: Nøtterøy Kulturhus