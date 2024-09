– Å være kvinnelig artist er så sykt sårbart et yrke

De skandinaviske popartistene Emma Steinbakken (21) og Molly Hammar (28) fant tonen backstage i Göteborg, og nå er de aktuelle med duetten «En siste sjans».

Demoen til låten traff blink hos Steinbakken fra første tone.

– Ofte når jeg får tilsendt eller hører demoer, så hører man at de ikke er ferdig, men snarere er en idé. Men denne låten hørtes ferdig ut, og jeg synes Molly er helt fantastisk og synger så bra, sier Steinbakken til Dagsavisen.

Duetten ble sluppet i slutten av august og ble beskrevet som «svensk-norsk popsnekkeri på sitt fineste» av P3, hvor den også var ukas låt.

Kjærlighet ved første tone

Steinbakken har vært superfan av Hammar lenge, forteller hun. De skulle spille konserter i hvert sitt hjemland, og avtalte da å spille support for hverandre.

– Backstage i Göteborg sang vi for gøy to låter sammen til TikTok. Det var første gangen jeg tenkte «Oi! Dette høres bra ut».

De to artistene hadde både personlig og musikalsk kjemi, og da Hammar sendte over en låt som hun skrev under sitt tidligere forhold, var Steinbakken full av entusiasme. Hun skrev sitt eget vers basert på Hammar sin fortelling, og resultatet ble da to ulike vinkler på den samme opplevelsen. De var «enige om story’en», forklarer de.

Steinbakken og Hammar møter Dagsavisen på Frogner for å snakke om både duetten og fremtidsplaner. (Gabriella Løkke)

Intensjonen var egentlig ikke å gjøre den til en duett, og den fikk ligge og marinere en stund, før Hammar besluttet seg for å gjøre noe med den. Hun tenkte med en gang på Steinbakken, fordi hun «elsker Emma og synes at hun er helt fantastisk».

– Når artister kommer sammen med sine egne historier, blir samarbeidet alltid vellykket. Jeg opplever det som ekte og uten noe fake shit. Vi skriver om det vi virkelig kjenner. Det er det som gjør at vi komplimenterer hverandre, både i tekst og vokal, sier Hammar.

Kvinnelige artister

Steinbakken var den mest strømmede norske artisten i 2023 og fikk sitt gjennombrudd bare som 15-åring. Hammar ble først kjent i 2011 i det svenske programmet Idol, og har også deltatt i Melodifestivalen.

– Det er bare kul med kvinnelige, nordiske samarbeider, vi må gjøre mer av det, sier Hammar, som har erfart hvordan kvinner ofte settes opp mot hverandre i musikkbransjen, må leve opp til idealer og blir utsatt for hat.

– Å være kvinnelig artist, det er så sykt sårbart et yrke. Det er viktig at vi backer hverandre. Vi er flinke på det i Sverige, men vi må også bli bedre på det, sier Hammar.

Hun beskriver den svenske musikkbransjen som en patriarkalsk struktur, hvor det eksisterer en begrenset antall plasser for kvinnelige artister – som om det bare er plass til én på toppen.

– For mannlige artister opplever jeg at det finnes plass for flere, men for kvinner virker det som om det er en begrenset plass. Det er systemet som gjør dette mot oss, sier hun.

Hammar, som har jobbet en del i Norge, mener at musikkbransjen her virker litt mer vennligere enn i Sverige. - Eller kanskje de bare er ekstra vennlige mot meg, sier hun. (Gabriella Løkke)

Steinbakken nikker enig til at kvinnelige artister er utsatte på mange punkter.

– Det er vi jo 100 prosent. Kvinnelige artister blir satt opp mot hverandre, som er helt unødvendig. Man burde bare få gjøre sin egen greie og støtte hverandre. Det er plass.

De to artistene er enige om at det er viktig å heie på hverandre og bygge et sterkt fellesskap blant kvinnelige artister. Steinbakken nevner at hun føler at det kanskje er litt bedre i Norge enn i Sverige, med en sterkere følelse av samhold blant kvinnelige artister.

– Jeg kjenner mange kvinnelige artister, som jeg ser på som venner. Vi kommer på hverandres konserter, det er god stemning, og man vil hjelpe hverandre, sier hun.

Skal slippe album

Steinbakken har nylig annonsert sitt kommende album, som hun ikke kan røpe for mye om enda. Hun skal også på Norgesturné til våren 2025, der hun skal spille det mystiske albumet.

– Det er en klubbturné, fordi albumet passer seg veldig godt til det. Skal jeg prøve å beskrive det litt, så vil jeg si det er litt disko. Det blir fest på klubbturné!

Hun begynte å jobbe på albumet tidlig på våren, og det markerer en retning for Steinbakken, der hun fokuserer mer på stemninger og følelser enn historiefortelling.

– Hvis det ikke skjer noe veldig spesielt eller dramatisk i livet og ting bare går sin gang, føles det ikke så bra å dikte opp historier som man ikke kjenner seg igjen i. Derfor har jeg heller gått for følelsen en låt kan gi deg. Jeg tenker det er lov å lage musikk som får deg til å føle deg bra, selv om historien bak ikke er super dyp, sier hun.

– Jeg elsker det. Jeg elsker det!, utbryter Hammar.

Både tittel og slippdato er hemmelig, men først skal hun gi ut noen singler, blant annet «Boy» som slippes på fredag.





Finne sin egen vei

Siden debutalbumet «Home» har Steinbakken vært i en prosess med å bli helt autentisk mot seg selv. Til P3 sa hun i fjor at hun hadde lyst å lage noe som er «akkurat slik jeg vil».

– Med tiden har jeg lært å lytte til hva jeg selv liker og tørre å stå ved mine egne holdninger. Selv om ikke alle er enige med meg, er det mitt navn og fjes som skal stå på dette, så jeg må stole på magefølelsen min. Det gjelder også for dette albumet. Det var en låt som kanskje ikke føltes helt som meg, men jeg klarte ikke å la være å elske den. Da kjenner jeg at nå at tiden for at hvis jeg elsker den, så kjører jeg den bare ut.

Hun har funnet ut at hun trives best med å ha mer ansvar og større kontroll over beslutningene. Selv om hun har hatt flinke folk i teamet sitt, har hun opplevd at mange innspill fra forskjellige personer har skapt forvirring om hva hun egentlig selv mener.

– Så klarer jeg ikke å bestemme meg, fordi det har vært så mange å diskutere det med. For min del har det vært enklere å være færre. Jeg er helt med på og synes det er bra å diskutere med et par stykker, men jeg trenger ikke 15 personer i et møterom til å finne ut min egen singel. Når det ikke er noen andre å diskutere med, da må jeg ta valget selv.

Emma Steinbakken, konsert på Rockefeller i Oslo 29. og 30. april 2023. (Mode Steinkjer)

Steinbakken var som kjent bare 15 år da hun slo igjennom med «Not Gonna Cry», som har blitt streamet over 25 millioner ganger. Å sette foten ned og stå ved egne holdninger har også blitt lettere med alderen.

– Det føler jeg hundre prosent. I starten var alt bare spennende, gøy og kult. Jeg sa ja til alt, uten å sette noen grenser. Etter hvert begynte jeg å merke at jeg gjorde ting som ikke nødvendigvis føltes riktig for meg, eller som jeg ikke syntes var så gøy. Jeg har sluppet mye forskjellig musikk gjennom tidene, og når jeg ser bak på musikken helt i starten, så skulle jeg gjerne vært foruten.

– Det har vi alle, ler Hammar.

Men musikken hun ga ut når hun var 15 år, er en del av reisen, mener Steinbakken likevel.

– Så jeg føler at jeg har vokst og blitt voksen på en måte da, både personlig, men også i musikken, sier hun.

«The mother tongue»

Albumet er på engelsk, og hun kommer ikke til å begynne skrive på norsk, slår hun fast. Men å få mulighet til å synge på morsmålet i duetten med Hammar, beskriver Steinbakken som både gøy og en intim opplevelse.

– Når jeg synger på norsk, blir det så mye nærere. Man går ikke rundt grøten, for å si det på veldig norsk. Det blir veldig direkte. På engelsk kan man gjemme seg bak uttrykk, og så er det flere ord å bruke. Hvis du skal beskrive noe på norsk, har du bare et visst antall ord å bruke, men på engelsk kan du beskrive det på mange mulige måter. Så det blir mer nært og personlig på norsk, og det kan være fint og det kan være skummelt, sier hun.

«En Sista Chans» blir den tredje singelen fra Hammar sin kommende EP. (Johanna Pettersson)

Steinbakken er ikke alene om å finne det spesielt å synge på morsmålet. Hammar er snart aktuell med EP-en «Molly från Fruängen», som er området i Stockholm hun er fra.

Det er hennes første prosjekt på svensk, og EP-en begynner med en låt som beskriver hvordan hun møtte sin ekskjæreste.

– Resten har vært på engelsk. Det har vært veldig spesielt å skrive på svensk, det er jo the mother tongue, sier hun.

Tar tilbake narrativet

Hun har fortløpende vært i studio mens relasjonen forløp seg, og på den måte kan man følge hele hendelsesforløpet gjennom musikken.

– EP-en har navnet fordi jeg ville ta tilbake narrativet til meg. Der jeg landet var i meg selv. Jeg er veldig stolt av dette prosjektet, det er det absolutt mest sårbare som jeg noensinne har gjort, sier hun.

Hammar har gitt ut tre EP'er fra 2018 til 2022 og til høsten kommer den fjerde. (Gabriella Løkke)

– Jeg tror det blir ganske vanskelig å spille det live, jeg har egentlig ikke tenkt det gjennom, sier Hammar med et smil.

Likevel ser hun fram til å slippe prosjektet og dermed taket i den perioden i livet hennes.

– Det er bra at det har fått gå tid, for den slutter i dur. Det blir en fin avslutning på det.

Samarbeidet mellom Steinbakken og Hammar kan sies å være en del av steget mot den forløsningen. Hammar skrev «En siste sjans» mens hun fremdeles var i det omtalte forholdet.

– Men etter Emma kom med, ble den mer bittersøt, noe som er fint. Da jeg skrev den, handlet det om at jeg ville ha det bra i relasjonen, men nå handler det om å ha det bra i meg selv. Jeg liker at en låt kan kjennes ren og pure i mange deler i livet. Jeg er veldig stolt av det.

– Hvordan er låten blitt tatt imot?

– Jettebra! Det kjennes som at både Sverige og Norge liker den.

De skal spille låten live for første gang under den svenske prisutdelingen Rockbjörnen den 18. september.

– Vi har ikke øvd enda, flirer Steinbakken.

