Angrepene fortsetter i Midtøsten

Det israelske militæret (IDF) sa at dusinvis av mål var blitt truffet i Libanon, inkludert utskytningsramper som var rettet mot Israel.

Et israelsk marinefartøy skjøt også ned et prosjektil som nærmet seg Israel fra Rødehavet. Ytterligere åtte prosjektiler fra Libanon hadde falt i åpne områder nord i Israel, heter det i en uttalelse fra IDF.

Nasrallah ble drept i et israelsk luftangrep fredag ​​mot gruppens hovedkvarter i Beiruts sørlige forsteder. Det var et stort tap for den sjiamuslimske, islamistiske bevegelsen Hizbollah, som støttes av Iran.

Israel kunngjorde drapet på lørdag, og Hizbollah bekreftet senere hans død. I sin kunngjøring sa bevegelsen at den vil fortsette å kjempe mot Israel. Hizbollah fortsatt å skyte raketter mot det, inkludert et angrep søndag morgen.

Også den høytstående Hizbollah-lederen Nabil Kaouk er blitt drept, ifølge en melding fra IDF søndag. Hizbollah har ennå ikke kommentert dette, men støttespillere har lagt ut sørgemeldinger tilegnet Kaouk siden lørdag.

Opptrappingen har økt frykten for at konflikten kan komme ut av kontroll, og potensielt trekke inn Iran så vel som USA i konflikten.

Hizbollah og Israel har kjempet parallelt med Israels krig i Gaza mot Hamas siden den Iran-støttede palestinske gruppens angrep på Israel i oktober i fjor.

