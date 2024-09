Yama Wolasmal forsøker å få familien ut av Beirut

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lørdag morgen forsøker han å få kona og barna i sikkerhet, forteller han til NRKs Helgemorgen.

– Jeg har familie og to barn her. De skal jeg prøve å få ut med noen av de få flyene som fortsatt tar av fra Beirut flyplass. Det er noen timer til flyet deres går. Jeg håper at jeg får dem på det flyet, og at flyplassen ikke blir rammet i mellomtiden, sier Wolasmal.

Israel gjennomføre omfattende luftangrep fredag kveld og natt til lørdag mot områder øst og sør i Libanon. Angrepene er rettet mot kommandosentralen og våpenlagrene til Hizbollah, som det israelske forsvaret har oppgitt ligger under bakken i de tettbefolkede bydelene.

Løper ut kun i klærne de har på seg

NRK-korrespondenten har bodd i den libanesiske hovedstaden i fire år. Fra hjemmet sitt forsøker han å følge med på hvordan de israelske angrepene rammer.

– Folk er ute i gatene, de løper kun i klærne de har på seg med en plastpose med det aller viktigste de rakk ta med seg før områdene deres ble bombet. Så i natt har Beirut minnet om Gaza, sier Wolasmal.

Han beskriver likevel at han og familien er blant de heldige, ettersom deres hjem og nærmeste nabolag ikke er rammet av bombingen.

– Vi er ikke blitt drevet på flukt fra hjemmet vårt på samme måte som de titusenvis av mennesker fra nabolagene som ble bombet sønder og sammen i natt, sier han.

– Folk ligger gatelangs, under åpen himmel

NRK-korrespondenten sier det ikke har vært mulig for journalister å få tilgang til de rammede områdene, og det er fortsatt uavklart hvor mange som er drept og skadet. Samtidig strømmer det inn med videoer og bilder fra sentrum av Beirut der folk har tatt på flukt.

– Jeg har sett tusenvis av mennesker som ligger gatelangs i Beirut sentrum i parker, ved rundkjøringer, ved fortauskanter under åpen himmel med barna sine, sier Wolasmal, som legger til at folk er helt prisgitt den frivillige innsatsen som finner sted for å få hjelp.

Flyplassen er fortsatt åpen, men en talsmann for det israelske forsvaret har uttalt at den er et legitimt mål hvis det flys inn våpen til Hizbollah.

– Så folk her er prisgitt nåden til det israelske forsvaret. Hvis de finner ut at de vil bombe flyplassen, så gjør de det. Da blir den eneste flyplassen her i Libanon satt ute av drift, og da er det umulig å komme seg ut av Libanon, sier Wolasmal.

