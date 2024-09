Trump: Zelenskyj burde inngå avtale for å avslutte krigen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi fortsetter å gi milliarder av dollar til en mann som nekter å inngå en avtale. Så mange døde mennesker, enhver avtale, til og med den verste avtalen, ville ha vært bedre enn det vi har akkurat nå, sa Donald Trump på et folkemøte i North Carolina onsdag.

Han la til at Ukraina har blitt knust og er «umulig å gjenoppbygge».

– Det vil ta hundrevis av år å bygge det opp igjen. Det er ikke nok penger til å bygge det opp igjen selv om hele verden skulle samle seg, sa Trump. Han kritiserte videre Biden-administrasjonen for støtten til Ukraina, noe han antyder vil ta slutt om han vinner presidentvalget i november.

– De kommer ikke til å bli fornøyde før vi sender amerikanske barn, hevdet Trump. Han la til at «vi kommer ikke til å la soldatene våre dø på den andre siden av havet».

USAs president Joe Biden og visepresident Kamala Harris tar imot Zelenskyj i Det hvite hus torsdag, der den ukrainske presidenten ventes å legge fram sin såkalte seiersplan. Han skal også møte folkevalgte i Kongressen. Samtidig har kilder opplyst til Reuters at Biden vil kunngjøre en ny støttepakke på 8 milliarder dollar, tilsvarende 84 milliarder kroner.

Zelenskyj hadde også planlagt å møte Trump på besøket i USA, men kilder opplyser til Reuters og Politico at det er usannsynlig at et slikt møte vil finne sted.

