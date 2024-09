Sikkerheten rundt stemmegivning i USA trappes kraftig opp

Rundt om i hele USA styrker nå de valgansvarlige sikkerheten foran valgdagen 5. november. Det gjør de både for å beskytte sine ansatte, velgerne og selve valgkontorene, men også for å sikre en trygg og rettferdig valgavvikling.

Siden presidentvalget i 2000 har truslene og trakasseringene mot valgkontorer og de som leder dem, økt kraftig – hovedsakelig fra personer som tror på tidligere president Donald Trumps falske påstander om valgfusk.

Trusler om politisk vold har vært økende, og bekymringen rundt selve valgavviklingen er stor. Situasjonen betegnes av mange som ustabil.

Flere drapsforsøk

Det hjalp ikke på klimaet at Trump nylig igjen var utsatt for et mulig drapsforsøk – bare ni uker etter at han ble skutt i øret under et valgmøte.

I fjor skjøt sikkerhetstjenestemenn en Trump-tilhenger som truet med å drepe president Joe Biden. Ektemannen til tidligere leder av Representantenes hus, Nancy Pelosi, ble alvorlig skadet da en mann angrep ham med en hammer i parets hjem i oktober 2022. Gjerningsmannen var drevet av høyreorienterte konspirasjonsteorier.

Det har i løpet av det siste året vært flere angrep mot ulike valgkontor og valgmedarbeidere. Det har vært trusler med våpen, brev fylt med hvitt pulver, mange falske nødanrop, kalt swatting, forsøk på å få et stort antall væpnede politifolk til en bestemt adresse. Slike nødanrop er foretatt for adresser til valgfunksjonærer i Georgia, Maine, Michigan og Missouri.

Opprørende utvikling

– Disse angrepene, trakasseringene, mobbingen og truslene mot de som jobber med valgavviklingen, opprører meg virkelig, sier Jen Easterly, direktør for Cybersecurity and Infrastructure Agency.

– Disse folkene stiller ikke opp for lønn. De stiller opp fordi de tror det er en fin måte å forsvare demokratiet vårt på, legger hun til.

Over hele USA vurderer nå valgansvarlige sikkerheten for valgfunksjonærene og stemmelokalene.

Fylkene Los Angeles i California og Durham i North Carolina vil eksempelvis få nye kontorer med betydelige sikkerhetsoppgraderinger. Det inkluderer skuddsikkert glass, sikkerhetskameraer og dører som bare kan åpnes med egne kort. Valgarbeidere vil få nye prosedyrer for håndtering av brevpost. De får i tillegg kunnskap og utstyr for å takle potensielt farlige stoffer sendt i brev.

Valgfunksjonærer slutter

Folk som har jobbet med valg i årevis, forteller at jobbene deres har endret seg betydelig. Trusler og trakassering er en grunn til at mange valgfunksjonærer over hele landet har sluttet. – Sikkerhetstiltakene som vi nå har, var vi ikke i nærheten av å ha tidligere. Vi har øvelser, beredskapsplaner og er mye mer forsiktig enn vi noen gang har vært, forteller Cari-Ann Burgess, sjef for valgfunksjonærene i fylket Washoe i Nevada. I fylket Luzerne i Pennsylvania anslår valgfunksjonærer at de nå bruker omtrent 40 prosent av tiden sin på sikkerhet og samarbeid med lokal myndigheter og nødinstanser. I Los Angeles vil politihunder hjelpe til med å kontrollere innkommende poststemmesedler for å kunne avdekke mulige farlige stoffer.

En stor bekymring

Dean Logan, som fører tilsyn med valget for Los Angeles fylke, understreker at sikkerhetsspørsmålet fortsatt er en stor bekymring.

Han viser til innlegg i sosiale medier som omtaler måter man kan skade valgurner på, og legge hindringer i veien for poststemmegivning. Som for eksempel brev med hvitt pulver. Logans kontor vil ha vakthold døgnet rundt og økt bemanning fram til valget i november.

– Det er viktig for meg at vi kan fortelle velgerne at de ikke trenger å være bekymret for stemmesedlene deres. Vi har innført tiltak for å sikre dem.

Valgfunksjonærene understreker samtidig at det er balansegang mellom økt sikkerhet og tilgjengelighet. Velgerne skal føle at de er velkomne og at valglokalene er innbydende.

