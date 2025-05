Carney til Trump: – Canada er ikke til salgs

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en lengre seanse hvor de to lederne møtte pressen handlet mye om forholdet mellom Canada og USA.

Trumps tollsatser og uttalelser om at Canada kunne bli USAs 51. stat har svekket relasjonen mellom nabolandene.

– Canada er ikke til salgs, fortalte Carney til Trump.

– Aldri si aldri, svarte Trump.

Spenningen i forkant av møtet steg da Trump langet ut mot Canada i et noe tvetydig innlegg i sosiale medier.

Trump sa både at han ser fram til å møte Carney, men valgte også å ramse opp alt han mener USA ikke trenger.

– Vi trenger ikke bilene deres, vi trenger ikke energien deres, vi trenger ikke tømmeret deres, vi trenger ikke noe av det de har, utenom vennskapet deres, som jeg håper vi alltid vil ivareta, skriver Trump på Truth Social.

USAs president mener USA subsidierer Canada med 200 milliarder dollar årlig, i tillegg til å gi dem «gratis militærbeskyttelse». Han hevder at Canada er avhengig av USA for alt.

I møtet med pressen sa Trump at de to kanskje ville begynne å reforhandle handelsavtalen mellom USA, Mexico og Canada (USMCA), hvorpå Carney sa han var enig i at noe måtte endres i den avtalen.

Trump sa innledningsvis at han tror Carney neppe ville vunnet, om det ikke var for ham selv. Han skrøt også av Carney som en «veldig talentfull person».

Den canadiske statsministeren svarte på komplimentet med å takke for Trumps bidrag til internasjonal sikkerhet.

