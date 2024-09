Zelenskyj sier USA har mulighet til å gjøre slutt på krigen neste år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Utspillet kommer etter at Zelenskyj sa til ABC News at Ukraina er «nærmere slutten på krigen».

– Nå, på slutten av året, har vi en ekte mulighet til å styrke samarbeidet mellom Ukraina og USA. Besluttsomme handlinger nå kan framskynde den rettmessige slutten på den russiske aggresjonen mot Ukraina neste år, skriver Zelenskyj på Telegram etter å ha møtt med en tverrpolitisk delegasjon fra Kongressen.

Travel uke

Han er i New York for FNs høynivåuke, der han skal ha en rekke møter. Mandag kveld hadde han allerede rukket å møte Tysklands statsminister Olaf Scholz, Indias statsminister Narendra Modi og Japans statsminister Fumio Kishida.

Senere i uka drar han til Washington for å legge fram sin «seiersplan» for krigen for president Joe Biden og visepresident Kamala Harris.

Zelenskyj håper å påvirke Det hvite hus' tilnærming til krigen uavhengig av hvem som blir president etter valget i november. Overfor ABC News oppfordret Zelenskyj USA og andre partnere til å fortsette å støtte Ukraina.

– Jeg tror vi er nærmere freden enn vi tror. Vi er nærmere slutten på krigen, sa han til ABC. Han sa også at Ukraina kun kan presse Russlands president Vladimir Putin til å avslutte krigen om de forhandler fra en sterk posisjon.

Få kjente detaljer

Zelenskyj har sagt lite om fredsplanen, men han har sagt at den vil føre til et nytt, ukrainskledet fredsmøte senere i år der Russland vil bli invitert.

Zelenskyjs stabssjef Andrij Jermak sa mandag at planen innebærer framskyndet Nato-medlemskap for Ukraina, noe Russland har sagt at de aldri vil akseptere.

Putin har sagt at det kun kan innledes fredssamtaler om Ukraina frasier seg store mengder territorium øst og sør i landet og legger ambisjonene om å bli med i Nato bak seg.

Zelenskyj har gjentatte ganger tatt til orde for en uttrekking av alle russiske styrker og at Ukrainas grenser må defineres slik de ble definert etter Sovjetunionens kollaps.

