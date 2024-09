Trump: Zelenskyj vil at Demokratene skal vinne valget

Trump, som er Republikanernes kandidat, lover at han – om han vinner valget – skal ringe Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin for å få dem til å inngå en avtale som gjør slutt på krigen.

– Historiens beste selger

– Jeg tror Zelenskyj er historiens beste selger. Hver gang han kommer til USA, drar han ut med 60 milliarder dollar, sa Trump på et folkemøte i Pennsylvania mandag.

– Han vil så veldig gjerne at de skal vinne valget, men jeg ville gjort ting annerledes – jeg ville sørget for fred, la han til.

Zelenskyj ankom USA søndag for FNs høynivåuke, og han oppfordret Ukrainas allierte til å hjelpe til med å oppnå en «delt seier for en virkelig rettferdig fred».

USA og de andre vestlige allierte har gitt mange milliarder dollar i støtte til Ukraina siden Russland innledet sin fullskala invasjon i februar 2022, samtidig som de har innført flere runder med sanksjoner mot Russland.

Motstander av militærstøtten

Trump har konsekvent beskrevet støttepakkene som bortkastede penger, og han har ikke villet si om han ønsker at Ukraina skal vinne krigen.

Trump og Zelenskyj snakket sammen på telefon i juli, men de har ikke møttes fysisk siden Trumps tid i Det hvite hus.

Zelenskyj har tidligere sagt at han ikke kan spå hva Trump vil gjøre om han vinner i november, men at han håper han vil opprettholde den amerikanske militærstøtten til Ukraina. I juli sa han til BBC at det vil kreve hardt arbeid å samarbeide med Trump, men at «vi er hardtarbeidende».

Enorme menneskelige tap

Russlands invasjon av Ukraina har krevd titusenvis av menneskeliv, drevet millioner på flukt og lagt ukrainske landsbyer og byer i ruiner.

Putin har sagt at det kun kan innledes fredssamtaler om Ukraina frasier seg store mengder territorium øst og sør i landet og legger ambisjonene om å bli med i Nato bak seg.

Zelenskyj har gjentatte ganger tatt til orde for en uttrekking av alle russiske styrker og at Ukrainas grenser må defineres slik de ble definert etter Sovjetunionens kollaps.

