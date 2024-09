Nær 200 år gammel flaskepost funnet i Frankrike

I Normandie, en region nordvest i Frankrike, ble det denne uken funnet en flaskepost fra 1825. Flaskeposten ble skrevet av en arkeolog for omtrent 200 år siden. Dette melder blant annet CBS og den franske byen Eu på sin facebookside.

På meldingen skal det ha stått følgende:

«P. J. Féret, som kommer fra Dieppe, et medlem av diverse intellektuelle kretser, utførte utgravinger her i januar 1825. Han fortsetter sine undersøkelser i dette store området kjent som Cité de Limes, eller Cæsars leir».

Meldingen lå på innsiden av en liten glassflaske trolig brukt som en saltflaske, sammen med to mynter, som igjen lå på innsiden av en keramikkrukke.

Utgravingene er utført at det regionale arkeologiforbundet, som igjen er underlagt det franske kulturdepartementet.

Ifølge Guillaume Blondel, leder av arkeologiforbundet i byen Eu, er en saltflaske hva kvinner i Frankrike før i tiden pleide å ha hengende rundt halsen, med luktesalter på innsiden.

Deodoranten kom nemlig ikke på markedet før slutten av 1800-tallet i USA, og antiperspirant ble ikke kommersielt tilgjengelig før 1900-tallet, ifølge Universitetet i Buffalo i USA.

– Et magisk øyeblikk

Guillaume Blondel forteller at han ble beveget av beskjeden.

– Det var et helt magisk øyeblikk. Vi visste at det har foregått utgravinger her tidligere, men dette var en total overraskelse. Det hender jo at man finner slike «tidskapsler», lagt igjen av for eksempel snekkere i hus og så videre, men det er uhyre sjeldent i arkeologien. De fleste arkeologer liker vel å tro at det ikke kommer til å dukke opp noen i samme område som dem i etterkant – de har jo tross alt allerede gjort jobben!, sa Blondel til BBC News.

BBC melder videre at utgravingen kom som følge av erosjonen av klippene i området. Restene av en flere tusen år gammel landsby var nemlig i ferd med å bli ødelagt av erosjonen.

– Vi visste allerede at det var en gælisk landsby i området, men vi vet ikke hva slags videre betydning dette har, fortsetter Blondel.

Videre melder BBC at en rekke ting har blitt funnet i området den siste uken, i all hovedsak 2000 år gammel keramikk.

Normandie er mest kjent I dag for å være det kyststrøket hvor de allierte styrkene gikk i land på D-dagen under andre verdenskrig, for å bekjempe de tyske nazistene. Commonwealth War Graves Commission melder om at 4400 allierte styrker mistet livet på D-dagen, som fant sted 6. juni 1944.

WWII Reenactment En gjenskaping av landgangen i Normandie under 80-årsjublieet for D-dagen tidligere i år. (Don Campbell/AP)

Verdensrekord

Flaskeposten er nå trolig den eldste flaskeposten som noensinne er funnet. Ifølge Guinness World Records er den forrige innehaveren av den æren en flaskepost som ble funnet på Wedge Island i Australia. Den ble skrevet 12. juni 1886.

Ifølge Guinness World Records skal posten ha oppgitt tid, dato og koordinater på et tysk skip, samt en oppfordring om å levere beskjeden til nærmeste tyske konsulat.

– Vi kunne ikke tro at vi hadde funnet en så gammel flaskepost. I hvert fall ikke siden flasken var uten kork, og lå helt ubeskyttet på stranden, sa Kym Illman til NRK i 2018, da flasken ble funnet. Illman er ektemannen til Tonya Illman, som fant flasken liggende på stranden.

