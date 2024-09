Frankrikes nye regjering endelig klar

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lørdag kveld utpekte president Emmanuel Macron den nye regjeringen etter at statsminister Michel Barnier hadde overlevert sitt forslag.

Ny utenriksminister blir Jean-Noël Barrot. Han tilhører det liberale partiet MoDem som er i allianse med Macrons sentrumskoalisjon og kommer fra posten som europaminister.

Bruno Retailleau fra det borgerlige partiet Les Républicains blir ny innenriksminister.

Sébastien Lecornu fortsetter som forsvarsminister, mens ny finansminister blir Antoine Armand. Begge tilhører Macrons sentrumsparti.

Statsminister Michel Barnier har siden han ble utnevnt av Macron for litt over to uker siden, jobbet med å sette sammen en regjering som presidenten kunne godkjenne.

Venstrefløyalliansen Ny folkefront (NFP) ble størst i valget på ny nasjonalforsamling 7. juli. Men Macron nektet å utnevne NFPs kandidat til statsminister. I stedet falt valget altså på Barnier, som er løst knyttet til Macrons eget sentrumsparti.

Nasjonalforsamlingen er splittet i tre fløyer som har problemer med å samarbeide, og ingen av dem har flertall alene.

Dermed er det vanskelige oppgaver som venter den nye regjeringen, og det første den må ta tak i, er budsjettforhandlinger.

