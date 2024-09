Zelenskyj: Ukrainas fredsplan avhenger av beslutninger hos de allierte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Under en felles pressekonferanse fredag med EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, sa Zelenskyj at det forespeilede kjempelånet fra EU skal brukes til luftforsvar, energiforsyning og innenlandske våpenkjøp.

Reuters melder, med avisen Financial Times som kilde, at summen inngår i en større lånepakke på 50 milliarder dollar i G7-regi, penger som skal tas fra framtidige inntekter fra russiske midler som er frosset i Vesten.

Håper på ja fra Biden

Den ukrainske presidenten sa han håper president Joe Biden vil godkjenne den planen han skal legge fram i Washington til uken. Detaljer i den angivelige planen er ennå ikke kjent.

– Jeg håper virkelig at han vil støtte denne planen. Den er skreddersydd for de beslutninger som må fattes fra oktober til desember. Dette setter vi alt inn på, og vi tror at planen vil lykkes, sa Zelenskyj.

Russland avviste samtidig det den ukrainske presidenten kaller en fredsplan, og betegnet det hele som et spill for å holde vesten om bord.

Meningsløs

Det russiske utenriksdepartementets talskvinne, Maria Zakharova, sa at den såkalte planen har ingen ting å gjøre med det politiske og diplomatiske arbeidet som kreves for å løse situasjonen rundt Ukraina.

– Det eneste formålet er å binde den anti-russiske koalisjonen tettere sammen eller i det minst å hindre at den faller fra hverandre, sa Zakharova.

Hun la til alt snakk om fredsplaner er meningsløst så lenge Russland ikke er en del av prosessen.

Les også: – Når krigen i Ukraina er over, sitter ikke Putin med makten (+)

Les også: Rødt vil ha fredsforhandlinger i Ukraina: – Norge gjør ikke nok for fred

Les også: Regjeringen vil bla opp mer for Ukraina. Det skulle da også bare mangle (+)