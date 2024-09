Heftig diskusjon mellom Venstre og Ap foran Ukraina-møte

– Vi har ikke innkalt til dette møtet for å gi mindre, avslører utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) på NRKs Politisk kvarter fredag.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er blant statsrådene som skal møte de parlamentariske lederne – også Venstres Guri Melby – klokka 12 fredag. Og som så ofte før krangles det både om pengesummer og innretning av støtten.

– Jeg synes det begynner å bli pinlig at regjeringen ikke klarer å gi ukrainerne betydelig økt støtte, og jeg etterlyser norsk lederskap i den farligste konflikten i Europa siden andre verdenskrig. Å støtte Ukraina er den viktigste investeringen i vår egen sikkerhet, sier Melby.

Hun møtte Barth Eide i Politisk kvarter. Venstre-lederen peker på Norges økonomiske ressurser og mener regjeringens påstand om at Norge ligger i front ikke lenger stemmer.

– Jeg synes krigen er for alvorlig til å gjøre det til en innenrikspolitisk krangel. Mine ukrainske kolleger er glade for at beløpet er så stort, og at det er bred støtte til dem, svarer Barth Eide.

Les også: – Når krigen i Ukraina er over, sitter ikke Putin med makten (+)

Les også: Kjell Werner: Giske har et poeng eller to om innvandring (+)

Les også: Vil at europeiske land skal stanse sosiale ytelser til ukrainske menn i vernepliktig alder