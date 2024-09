Krigen i Ukraina har rast i snart 2,5 år, etter at Vladimir Putins Russland gikk til åpen krig 24. februar 2022. Fullskalaangrepet kom etter åtte år med ikke-konvensjonell krigføring fra Russland mot nabolandet. Norge reagerte sammen med resten av den vestlige verden med å innføre sanksjoner mot Putins regime, og med å gi støtte til Ukrainas motstandskamp.

Prisen for å holde igjen på pengebruken kan bli veldig høy.

Det såkalte Nansen-programmet lover støtte til Ukraina innenfor en ramme på 75 milliarder kroner over fem år. Det er mye penger – men summen er likevel for lav. Skal Ukraina kunne fortsette forsvarskrigen mot den russiske invasjonen, må landet få langt mer i rene penger, sivil infrastruktur og våpen. Norge har etter hvert havnet langt ned på lista over giverland til Ukraina.

Derfor er det gode nyheter at regjeringen fredag kalte inn alle parlamentariske ledere på Stortinget for å informere at den vil gi mer penger til Ukraina. Rammen på 75 milliarder over fem år er økt til 135 milliarder kroner over åtte år i regjeringens nye forslag.

Det er bra, men det skulle da også bare mangle. Norge har hatt store inntekter som følge av krigen i Ukraina. På grunn av skyhøye energipriser hadde vi ekstraordinære gevinster på salg av olje og gass i 2022 og 2023. Vi har dessuten et oljefond som kan brukes uten at det påvirker norsk økonomi direkte.

Støtten til Ukraina handler først og fremst om å sørge for at et invadert land kan forsvare seg mot aggressoren. Men det er også en investering i Norges sikkerhet. Verken vi eller våre europeiske naboer eller vestlige allierte kan tillate at Vladimir Putin vinner krigen i Ukraina. Ukrainerne kjemper for oss alle. Dette er Norges klare linje – som må følges opp med konkret handling. Altså økt støtte.

Våre lederes store ord om frihet og demokrati underbygges med å gi Ukraina reelle sjanser til å om ikke vinne, så i alle fall ikke tape krigen. Fredag kom vi et stykke nærmere å bidra med det vi kan for å nå det målet. Vi forventer at Nansen-programmet også i framtiden vil tilpasses terrenget fortløpende, og at det er rom for å øke støtten enda mer. Det som står på spill er så uendelig viktig. Prisen for å holde igjen på pengebruken kan bli veldig høy.

