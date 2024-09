Harris: En innbruddstyv kommer til å bli skutt

Temaet kom opp da Harris, som selv eier våpen, snakket om våpenlover.

– Jeg skulle nok ikke ha sagt det. Men staben min tar hånd om det senere, sa en leende Harris etterpå.

Hennes motstander Donald Trump går inn for færre restriksjoner på våpen og ammunisjon, mens Harris vil forby angrepsvåpen og innføre strengere bakgrunnssjekk av våpenkjøpere.

Hun vil også åpne for lover som tillater delstatsdomstoler å beordre at våpen konfiskeres midlertidig fra personer som anses som farlige.

Harris er likevel tydelig på at hun støtter retten til å ha og bære våpen, noe som er lovfestet i den amerikanske grunnloven.

Visepresidentens utspill kommer mens bekymring rundt politisk vold har blitt aktualisert i USA etter at Trump var nær ved å bli drept i et attentat i Pennsylvania i sommer og deretter på nytt mål for et angivelig attentat i Florida i forrige uke.

Harris nevnte også i valgkampen i 2019 at hun eier våpen, og igjen i debatten mot Trump forrige uke. Utspillet kan synes å være et forsøk på å tekkes flere konservative velgere.

En tredel av amerikanerne eier våpen, og rundt to tredeler støtter strengere våpenlover. Nesten 90 prosent støtter lover som hindrer at psykisk syke får tak i våpen, ifølge Pew Research.

Les også: Sju brikker avgjør alt i USA: – Magefølelsen sier Donald Trump (+)

Les også: Donald Trumps strategi skaper uro: – Han er en sta mann (+)

Les også: Donald Trump eller Kamala Harris? Nå har USAs «spåmann» bestemt seg