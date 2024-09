Stoltenberg om Nato-tiden: – Det har vært et privilegium

Av Bibiana Piene/NTB

– Det har vært et privilegium å få være generalsekretær i Nato i disse ti årene. Det har vært en skjebnetid for vår sikkerhet. Og jeg har fått være en del av den største omstillingen av Nato på flere generasjoner, sier Jens Stoltenberg til NTB.

Han forlater Nato i en tid som er langt mer farlig og uforutsigbar enn da han tiltrådte, med krig i Ukraina, økende spenninger mot Kina, et digitalt trusselbilde som verden aldri har sett tidligere – for å nevne noe.

Uroes av nye trusler

– Det gjør meg urolig, slår Stoltenberg fast.

Nato-sjefen sier man i dag ikke ser noen umiddelbar fare for et militært angrep mot Nato-land.

– Men vi ser en permanent fare for andre typer fiendtlige handlinger, som cyberangrep, sabotasjeaksjoner og forsøk på innblanding i våre politiske prosesser.

– Men Nato har blitt sterkere. Verden har blitt farligere, Nato har blitt sterkere. Så jeg er grunnleggende sett rolig. Fordi jeg er trygg på at så lenge vi holder sammen i Nato, så vil vi greie å håndtere de truslene vi står overfor.

Skal bo i Oslo

Utenfor Nato-hovedkvarteret i Brussel dirrer sola fra klar himmel. Selv sitter Stoltenberg i et vindusløst TV-studio og tar imot journalister på løpende bånd. Alle spør om det samme: Hva skal han gjøre nå?

– For å velge en annen vri: Hva er det du i alle fall IKKE skal gjøre?

– Jeg skal definitivt ikke bo et annet sted enn i Oslo, svarer Stoltenberg kontant.

– Alle skriver at du blir ny sjef for sikkerhetskonferansen i München. Men selv vil du ikke bekrefte dette. Hvorfor ikke?

– Nei, for nå er jeg i Nato, og jeg kommer ikke til å si noe om hva jeg skal gjøre etter Nato, så lenge jeg er her.

Vanskeligste øyeblikk

Lite visste Stoltenberg da han tiltrådte at Ukraina-krigen skulle bli så altoverskyggende – selv om Russland allerede hadde erobret Krim. Han har tidligere innrømmet at jobben som Nato-sjef ble noe helt annet en det han ventet.

– Hvordan vil du beskrive ditt vanskeligste øyeblikk i Nato?

– Det er den morgenen Russland går til fullskala invasjon av Ukraina. Det var ingen overraskelse, vi visste at det skulle skje. Men det var likevel sjokkerende å se det. Jeg fikk en veldig alvorsfølelse.

– Jeg fikk også en sånn form for ro som jeg får når det er krise. For det er da det gjelder å bevare roen. Egentlig er det først flere dager senere at jeg virkelig tar brutaliteten og lidelsen inn over meg.

Etterpåklokskap

Stoltenberg har tidligere beklaget at han ikke sørget for at Nato gjorde mer for å ruste opp Ukraina i de første årene av krigen, før fullskalainvasjonen i 2022.

– Det er ikke sånn at vi visste i 2014 at det ville bli en fullskalainvasjon i 2022. Men vi visste i 2014 at Russland er villig til å bruke militærmakt mot Ukraina. Det var jo dét som gjorde at vi fra 2014 begynte med tidenes styrking av Nato, noe jeg har holdt på med siden.

Samtidig er det lett å være etterpåklok, påpeker han.

– Det er fordi vi vet hva som skjedde, at vi kan angre i dag. Det var ikke like åpenbart før 2022.

Et av de mest gledelige øyeblikkene han husker, er da det svenske og finske flagget gikk til topps utenfor Nato-hovedkvarteret.

– Det var historisk – og noe som tidligere ble vurdert som utenkelig, sier han.

Lite visste Jens Stoltenberg at krigen i Ukraina skulle bli så altoverskyggende i hans tid som Nato-sjef. Her med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. (Mark Schiefelbein/AP)

Lagspiller

– Hva er du mest stolt over å ha utrettet?

– Jeg er en lagspiller, det har jeg lært meg gjennom politikken. Alt som har skjedd i Nato, er laginnsats. Alt jeg har gjort, har jeg gjort sammen med andre. Så det er virkelig en lagidrett å jobbe i Nato.

– Men jeg er den som får lede laget og får være i spiss, både for å få kritikk når noe går galt, men også få ros når noe går bra. Da tar jeg begge deler og tenker at jeg får noen ganger litt for mye kritikk for ting jeg ikke er helt ansvarlig for, og kanskje litt for mye ros for ting jeg skal dele med andre, føyer han til.

Mer enn én gang har han påpekt at antall Nato-land som bruker mer enn to prosent av BNP på forsvar, har økt fra tre til 23 under hans styring.

Ifølge nære medarbeidere koser Stoltenberg seg mer med tall og grafer enn noen andre de vet om.

– Jeg ble glad hver gang jeg fikk tallene som viste at Nato-landene investerte mer, medgir han selv.

Hyllet for innsatsen

De er ikke rent få som har hyllet Stoltenberg for innsatsen og evnen til å håndtere uforutsigbare statsledere som Donald Trump. På sitt gutteaktige vis strammet han også grepet om Natos medlemsland for å få dem til å spytte mer penger i forsvarskassen.

På Nato-toppmøtet i sommer ble han, som eneste nordmann noensinne, tildelt presidentens frihetsmedalje, USAs høyeste sivile utmerkelse.

– I historiebøkene kommer navnet ditt kanskje til å ruve oppe blant navn som Einar Gerhardsen og Trygve Lie (FNs første generalsekretær, red.anm.). Hvordan oppleves det?

– Det er alltid hyggelig å bli husket, men havet senker seg raskt, selv over de største skip. Jeg har alltid vært redd for politikere som tenker for mye på sitt ettermæle. De blir mer opptatt av dét enn å gjøre en god jobb der de er, sier Stoltenberg.

