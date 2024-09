Russland kaller Stoltenberg-uttalelser for farlige

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Jens Stoltenberg har gått langt i retning av å si at en eventuell godkjennelse fra vestlige land til bruk av langtrekkende raketter mot mål i Russland, ikke vil krysse en avgjørende linje i krigen, altså en utvikling russerne ikke kan godta.

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sa onsdag at kommentarene til Stoltenberg, som ble gitt i et intervju med The Times, var farlige.

– Dette arrogante ønsket om ikke å ta den russiske presidentens uttalelser på alvor, er kortsiktig og uprofesjonelt, sa Peskov.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har i flere måneder innstendig bedt vestlige land om å åpne for bruk av våpen som langtrekkende raketter av typen ATACMS fra USA og Storm Shadow fra Storbritannia.

Zelenskyj sier at Ukraina kun på denne måten kan beskytte seg mot russiske rakettangrep som dreper sivile, og som gjør stor skade på infrastruktur i samfunnet.

Stoltenberg har sagt at det er opp til de enkelte medlemsland i Nato å bestemme hva slags våpen Ukraina kan bruke mot mål i Russland, og at Nato ikke har noen felles politikk på dette området.

Les også: Stoltenberg beklager at Nato ikke gjorde mer

Les også: Stoltenberg: – Nato er blitt sterkere

Les også: Jens Stoltenberg mener Nato undervurderte Ukraina i 2022