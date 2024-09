I 10 år har lille Norge kunnet sole seg i glansen av å ha en internasjonal toppleder sentralt plassert på verdensscenen, midt i en tøff og vanskelig tid for forholdet mellom Vesten og Russland. Statsminister Jonas Gahr Støre mener Jens Stoltenbergs innsats som generalsekretær i Nato har betydd mye for Norges plass i verden i årene etter at han tiltrådte i oktober 2014.

– Det har betydd mye for Norge på flere nivåer. Det spiller tilbake på Norge at vi har hatt en så dyktig leder av en internasjonal organisasjon som behersker det å lede ulike land, sier Støre til Dagsavisen etter sitt offisielle møte med Natos generalsekretær i statsministerboligen fredag.

De to hadde først et møte om den internasjonale sikkerhetssituasjonen, og da særlig om Norges forhold til krigen i Ukraina.

– Skjønner Nordområdene

Støre mener dessuten at Stoltenberg også har brakt noe av Norge inn i Nato.

– Han har tatt med seg en kultur inn i sin ledelse i Nato: Nemlig det å bygge enighet, bygge konsensus, det å lytte for – så og ta beslutninger. Det viser fram et moderne Norge jeg mener vi skal være bekjent av, sier Støre til Dagsavisen.

– Han har jo også vært veldig opptatt av at han er alles generalsekretær, at han ikke bare er en norsk talsperson som har gått inn i Nato, presiserer Støre.

Samtidig tror den tidligere utenriksministeren at det har vært verdifullt for Norge å ha en i toppledelsen i Nato som har med seg Norges spesielle sikkerhetspolitiske situasjon.

– Det det har jo vært viktig for oss i Norge at vi har hatt en generalsekretær i Nato som skjønner Nordområdene, skjønner Arktis og skjønner havet, sier den tidligere utenriksministeren.

Appell om våpen

Støre oppsummerte kort hvorfor han mener Stoltenberg har gjort Nato sterkere i sin tid som generalsekretær. Det han gjort ved å styrke båndene mellom USA og Europa, sørget for at et flertall av Natos medlemsland nå bidrar med to prosent av sitt brutto nasjonalprodukt til forsvaret, og han har fått invitert inn fire nye medlemsland, nemlig Montenegro, Nord-Makedonia, Sverige og Finland.

Stoltenberg trakk på sin side fram Norges økonomiske og militære støtte til Ukraina så langt i krigen, og at den norske regjeringen i år har nådd Natos toprosentsmål med god margin.

Natos generalsekretær kom igjen med en appell til alle Natos medlemsland om å levere mer våpen til Ukraina, kanskje hans siste:

– Ukraina trenger mer militær støtte nå. Den raskeste veien til å få slutt på denne krigen, er å forsyne Ukraina med våpen. President Vladimir Putin må forstå at han ikke kan vinne på slagmarken, men må akseptere en rettferdig og varig fred der Ukraina forblir en suveren og selvstendig stat.

