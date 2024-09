Stoltenberg beklager at Nato ikke gjorde mer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Nå sender vi militært utstyrt til en krig, da kunne vi ha sendt militært utstyr for å forhindre en krig, sier Stoltenberg i et intervju med den tyske Frankfurter Allgemeine Zeitung.

– Jeg beklager at Nato ikke gjorde mer for å styrke Ukraina tidligere. Hvis Ukraina hadde vært militært sterkere, ville terskelen for Russland til å angripe vært høyere. Men det er umulig å si om den ville vært høy nok, sier han.

Nato var tilbakeholdne med å sende våpen til Ukraina før invasjonen, av frykt for at det skulle øke spenningen med Russland, sier han.

Stoltenberg erkjenner i intervjuet at krigen i Ukraina ikke vil bli vunnet på, slagmarken.

– For å få en slutt på denne krigen, må det før eller siden igjen innledes dialog med Russland, sier han.

– Men det må være basert på ukrainsk styrke, sier Stoltenberg.

– Jeg tror fortsatt på dialog med Russland, kombinert med forsvar og avskrekking. Vi må være sterke for å ha en meningsfull dialog, sier han.

