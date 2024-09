Stoltenberg: – Vi undervurderte Ukraina

Stoltenberg reflekterte en times tid over sine 10 år i Nato i rådhushallen torsdag, i samtale med Atlanterhavskomiteens generalsekretær Kate Hansen Bundt.

Det store vendepunktet etter at han tiltrådte i 2014 kom 24 februar 2022, med Russlands invasjon i Ukraina. Det ble Stoltenbergs aller viktigste oppgave. I tillegg har Nato blitt utvidet med Sverige og Finland.

– Verden har blitt et farligere sted, men Nato har også blitt sterkere, sa Jens Stoltenberg, og spøkte med at uroen begynte straks han kom til Nato.

– Det skal nok bli bra når jeg slutter! sa han.

Mener Ukraina har oppnådd mye

Men – å spå krigens videre gang i Ukraina ville han ikke begi seg ut på.

– Jeg tør ikke å spå krigens gang videre. Da Russland invaderte Ukraina i 2022, trodde de fleste, også vi i Nato, at Kyiv ville falle etter noen dager. Det skjedde ikke, og vi tok feil. At Ukraina fortsatt kjemper, er en militær bragd i seg selv. Men nettopp derfor, at vi undervurderte Ukraina den gangen, så vil jeg være varsom med å spå krigens gang framover nå. Men: Om Ukraina overlever som selvstendig stat, avhenger av oss og at vi fortsetter å støtte dem, sa Stoltenberg.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg deltok på sitt siste offisielle besøk til Norge og holdt åpent møte i Oslo Rådhus torsdag. Foto: Thomas Fure / NTB (Thomas Fure/NTB)

Han mener imidlertid at Ukraina har oppnådd masse med offensiven over grensa mot Kursk i Russland. Sveriges utenriksminister har omtalt Kursk-operasjonen som knusende for Vladimir Putin.

– De har oppnådd mye. De har greid å ta kontroll over russisk territorium, påføre russiske styrker tap og har vist sin evne til å operere slik de har gjort i Kursk, sa Stoltenberg ifølge NTB.

31. august karakteriserte han Ukrainas offensiv på russisk territorium som legitim.

– Ukraina har retten til å forsvare seg. Og ifølge folkeretten stanser ikke denne retten ved grensa.

Fleipet om SSB-retur

– Velkommen hjem, Jens! Sa Oslos ordfører Anne Lindboe da hun åpnet møtet i rådhushallen med den avtroppende generalsekretæren Jens Stoltenberg.

– Jeg føler meg hjemme allerede, sa en opplagt Stoltenberg.

Møtet var arrangert av Den norske atlanterhavskomite (NDAK), og det var hele 1100 påmeldte i salen. Til stede var også medlemmer av utenrikskomiteen i Stortinget, som Høyres Ine Marie Eriksen Søreide og Aps Åsmund Aukrust, samt Oslos byrådsleder Eirik Lae Solberg.

1. oktober har Stoltenberg sin siste arbeidsdag i Brüssel. Da Stoltenberg ble spurt om hva han skal gjøre nå, svarte han:

– Altså, jeg har fortsatt permisjon fra Statistisk sentralbyrå!

Det ble sagt med et glimt i øyet. Han fikk permisjon fra SSB for å bli statssekretær i 1990, og formelt er han fortsatt i permisjon.

– Jeg har permisjon, men jeg tror ikke det er veldig sannsynlig at jeg kommer tilbake til min stilling som førstekonsulent i SSBs forskningsavdeling. Av mange grunner. Dessuten tror jeg at jeg kommer til å være en veldig dårlig forsker, sier Stoltenberg til Forsvarets Forum.

– Ikke noen selvfølge

For Norges tidligere statsminister ble møtet hans siste offisielle besøk til Norge som generalsekretær i Nato. Det er snart tid for å gi stafettpinnen videre. Den står en nederlender klar til å ta over.

Stoltenberg sa at han har lært mye i Nato, blant annet at han alltid vil være politiker og ikke diplomat. Og:

– Jeg har lært hvor viktig samarbeidet mellom Europa og USA faktisk er. Jeg visste det før også, men jeg har virkelig erkjent at dette ikke er noen selvfølge. Så lenge Europa og Nato holder sammen, kan vi føle oss trygge, mener Stoltenberg.

Han fikk spørsmål fra salen om han hadde noen gode råd til sin etterfølger Mark Rutte.

– Rutte kommer til å bli en strålende generalsekretær. Nato er i trygge hender, sa Stoltenberg.

Igjen ville han være varsom med å spå hva som blir Ruttes største utfordring, men kommenterte at arbeidet med Ukraina nok kommer til å ta mye av Ruttes oppmerksomhet.

For tre år siden var en 20 år lang epoke over, da USA og et Stoltenberg-ledet Nato trakk seg helt ut av Afghanistan. USA hadde inngått en avtale med Taliban i 2020 om å trekke ut amerikanske styrker fra landet året etter. I august 2021 bukket den afghanske regjeringen under for Taliban. Samtidig som USA og Nato trakk ut sine siste soldater, forlot også vestlige ambassader og organisasjoner landet, ifølge Store Norske Leksikon.

– Det var en smertefull avgjørelse da vi bestemte oss for å trekke oss ut, men det var nødvendig. Kanskje burde vi gjort det før, sa Stoltenberg under møtet i rådhushallen.

---

Jens Stoltenberg (65)

Mangeårig politiker for Arbeiderpartiet og nå avtroppende generalsekretær i Nato.

Født 16. mars 1959 i Oslo.

Sønn av tidligere Ap-politiker og utenriksminister Thorvald Stoltenberg og byråkrat Karin Stoltenberg.

Startet en lang politisk karriere som ungdomspolitiker i AUF, som han også var leder for i perioden 1985–1989.

Ble i 1990 leder av fylkespartiet Oslo Ap og statssekretær i Miljøverndepartementet, og to år senere nestleder i Arbeiderpartiet.

Statsminister i Norge fra 2000 til 2001 og fra 2005 til 2013.

Leder av Ap i perioden 2002–2014 og generalsekretær i Nato fra 2014 til 2024. Før det var han utnevnt til FNs spesialutsending for klima.

I 2022 ble han utnevnt til sentralbanksjef, men trakk seg fra stillingen da han forlenget avtalen med Nato til 2023.

Kilde: Store Norske Leksikon

---