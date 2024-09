Nærmere offentlig nedstenging i USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Forslaget er koblet med et krav om at delstater ber om bevis på statsborgerskap når folk registrerer seg for å stemme.

Forslaget ble avvist med 202 mot 220 stemmer.

Hva som vil skje videre med den offentlige finansieringen er usikkert, men Johnson har varslet at han vil komme med et nytt forslag – uten å gå i detalj.

De folkevalgte er langt unna å fullføre arbeidet med de tolv årlige budsjettlovene som trengs for å finansiere føderale etater i det kommende budsjettåret. Derfor vil de måtte godkjenne en midlertidig løsning for å hindre en delvis nedstenging når budsjettåret starter 1. oktober.

Les også: Sju brikker avgjør alt i USA: – Magefølelsen sier Donald Trump (+)

Les også: Donald Trumps strategi skaper uro: – Han er en sta mann (+)

Les også: Donald Trump eller Kamala Harris? Nå har USAs «spåmann» bestemt seg