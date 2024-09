Skrev Eagles-klassikere, jobbet med Ida Jenshus – nå er han død

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Da Ida Jenshus dro til Nashville for å skrive sanger til albumet «Two World» (2017), var det nettopp J.D. Souther hun samarbeidet med. De skrev flere låter sammen i hans studiolåve, fortalte hun NTB da platen utkom.

J.D. Souther døde ifølge sin hjemmeside fredelig hjemme i New Mexico tirsdag. Det skjedde bare fem dager etter det som ble hans siste konsert, og rett før han skulle ut på turné med Karla Bonoff, skriver Variety.

J.D. Souther møtte Glenn Frey, som senere var med på å grunnlegge The Eagles, på 1960-tallet i Los Angeles. Der begynte de sitt mangeårige låtskriversamarbeid, som resulterte i sanger som «New Kid», «Best of My Love», «James Dean» og «Doolin-Dalton».

Han var også med på å skrive «Heartache Tonight» sammen med Bob Seger, Frey og Don Henley. The Eagles spilte også inn Southers egen komposisjon «How Long» i 2007, og andre stjerner som brukte sangene hans, var Linda Ronstadt, George Strait, Bonnie Raitt og Dixie Chicks.

J.D. Souther ga ut åtte egne album, og plasserte seg på amerikanske sjangerlister med «You're Only Lonely» og «Her Town Too», sistnevnte en duett med James Taylor. Han var også innlemmet i den amerikanske Songwriters Hall of Fame.

Han spilte også lovløse Jesse James i kult-westernfilmen «Purgatory» (1999) mot blant andre Sam Shepard, Eric Roberts, Peter Stormare, Donnie Wahlberg og Randy Quaid.

