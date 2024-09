Fra guttegjenger som Vettche, Klikk9 og Metropolen, til sterke solonavn som Synne Sørgjerd, 2J, Bargee og Sylvaine. Les om noen av høydepunktene her og se bildene fa årets Bylarm.

Bylarm 2024 er over. Tre dager i Oslo med med seminarer og arrangementer, og viktigst av alt: konserter. Her har rundt regnet 120 artister vært i sving på noen av byens minste, men viktigste scener, det meste rundt klubbene Blå, Ingensteds, Vulkan og Kulturkirken Jakob. Vi har sett fine, rare, gode, knallgode og lovende opptredener fra artister og band som Bargee, Synne Sørgjerd, Tolou, Dancing The Conga, Kissimjau og Blomst.

Og vi fikk med oss norsk metals utfordrer Sylvaine, årets stjerneskudd-vinner Randi Oline, fjorårets vinner Swamp Mami, duoen North, den alltid ulastelig kledde Jesper Jenset, metal- og hardcore-sensasjonen Deponi fra Rogaland og AKKS-showcase med Drakånis, bare for å nevne noen.

Et par internasjonale artister fikk vi også sett. Blant dem den spanskspråklige, men finske pop- og elektronika/RnB-kometen Joalin, og ikke minst britiske Punchbag, britiske punkrockere som garantert vil stå på en langt større scene om noen små år.

Og vi så et par representanter for norsk rocks framtid, presentert av AKKS’ showcase fredag, som et ledd i å få nye norske band bestående av jenter inn i rampelyset.

Her er noen inntrykk fra de siste to kveldene med Bylarm. Og her kan du lese rapporten fra åpningsdagen torsdag.

2J er norsk raps framtid

2J på Bylarm.

2J fra Trondheim ble «etterpåmeldt» og gjorde sin greie midt i Brenneriveien, under det store treet som ellers huser utendørsklubben nå under Bylarm og ellers når vær og temperatur tillater det. Han fikk J. Michelsen opp temperaturen betraktelig. Han kommer med verdens største selvsikkerhet, og leverer et sett låter (selvsagt «Broren min», «Useriøst») som om han alltid har stått på en scene. Ute eller inne spiller ingen rolle. For øvrig nok et skudd på Tommy Tees kvalitetsfamilietre, og av alle Tommy jobber med om dagen et navn som man om noen år vil kunne si: «så han på Bylarm» i 2024.

Klikk9

Klikk9 på Bylarm.

Klikk9 er et i utgangspunktet 5 mann stort hip hop-kollektiv fa Oslo, som spilte bylarms høyeste konsert ute på Blå lørdag kveld. Et av flere unge band som klatrer opp stigen etter Undergrunn, fem rappere som på konserten utendørs på blå har med seg tangenter, trommer, gitar, bass og saksofon som forsøker å kjempe seg fram et sted inne i den tunge beaten fra DJ-en som gutta stadig gir beskjed om å skru opp lyden.

Vettche på Bylarm

Vettche fra Sandnes under Bylarm.

Vettche fra Sandnes og Stavanger

En av helgens aller beste konserter sto Vettche for, fire tilsynelatende streite gutter i samstemte pene klær som vi så på Bylarm også i fjor, da på en liten klubb med minimal scene. Den gangen presenterte de seg som et boyband, og greide å skape liv og røre. I år inntok de den aller største scenen, Rockefeller, som de gjorde sitt for å velte med mye energi og overskudd, samt rocka poplåter som henter det beste fra tiden lenge før de ble født, kombinert med deres egen råskap. Boyband i realiteten ja, men Vettche - som betyr vet ikke - har for lengst sprengt sjangergrensen.

Blomst med vokalist Ida Dorthea Horpestad i spissen, avsluttet Bylarm Black på Vulkan Scene.

Blomst

Noen band må selv i Bylarm-sammenheng tåle betegnelsen veteraner. Blomst har holdt på i 14 år, og ga festivalhelgen ut nytt album - «STIL» - som vi her i avisen ga en solid femmer. Konserten på Vulkan lørdag kveld var det også stil over, som en timelang (dobbelt Bylarm-sett) feiring av både album, avslutning på Bylarm Black og punken som livsstil. Det ble nok en knallhard, tett og svett oppføring fra vokalist Ida Dorthea Horpestad og bandet, som er et av landets beste i sin sjanger live, og etter denne ukens «STIL» også på plate.

Blomst med vokalist Ida Dorthea Horpestad i spissen, avsluttet Bylarm Black på Vulkan Scene. (Mode Steinkjer)

Se bildene fra Bylarm her:

Dancing The Conga på Bylarm.

Finske Joalin synger på sitt andre morsmål, spansk, på Revolver under Bylarm.

Britiske Florence Sinclair på Bylarm.

Dancing The Conga på Bylarm. (Mode Steinkjer)

Drakånis og AKKS-showcase

Drakånis under showcasen til AKKS i Himmelen, på Bylarm.

Årets bylarmer er en årlig pris som går til en person eller et selskap som har betydd mye for Bylarm. I år gikk den til Little Big Sister, her ved Tine Jacobsen (til venstre) og Silje Larsen Borgan.

Synne Sørgjerd på Bylarm, her under hennes andre konsert, på Blå.

2J spilte utenfor Blå

2J fra Trondheim spilte under treet i Brenneriveien.

2J fra Trondheim spilte under treet i Brenneriveien. (Mode Steinkjer)

Drakånis på Bylarm.

Gitaristen i Drakånis under showcasen til AKKS i Himmelen, på Bylarm.

Klikk9, Swamp Mami på Bylarm

Klikk9 på Bylarm.

Swamp Mami på Bylarm, fjorårets vinner av Årets Stjerneskudd.

Swamp Mami på Bylarm, fjorårets vinner av Årets Stjerneskudd. (Mode Steinkjer)

Klikk9 på Bylarm. (Mode Steinkjer)

Blomst med vokalist Ida Dorthea Horpestad i spissen, avsluttet Bylarm Black på Vulkan Scene.

Klikk9 på Bylarm, de fem hovedpersonene forsterket med fullt band.

Blomst på Bylarm og Vulkan Scene.

Swamp Mami på Bylarm, fjorårets vinner av Årets Stjerneskudd. (Mode Steinkjer)

Blomst med vokalist Ida Dorthea Horpestad i spissen, avsluttet Bylarm Black på Vulkan Scene. (Mode Steinkjer)

Klikk9 på Bylarm. (Mode Steinkjer)

Bergenske Vepsestikk spilte på Bylarm.

Sylvaine på Vulkan, Jesper Jenset på Rockefeller

Metalartisten Sylvaine, eller Kathrine Shepard, spilte på Vulkan Scene under Bylarm, i sideprogrammet Bylarm Black.

Jesper Jenset på Rockefeller under Bylarm.

Molbo spilte på Bylarm, i Himmelen.

Grinedreng under AKKS-showcasen på Bylarm.

Anna Lille på Blå

Anna Lille på Bylarm, her på Blå.

Synne Sørgjerd på Blå under Bylarm.

Sylvaine på Vulkan Scene under Bylarm.

Publikum under Bylarm.

Guttene i bandet Vettche fra Sandnes deltok på Bylarm for andre gang i år, på Rockefeller.

Anna Lille på Blå under Bylarm. (Mode Steinkjer)

Vettche fra Sandnes på Rockefeller

Guttene i bandet Vettche fra Sandnes deltok på Bylarm for andre gang i år, på Rockefeller. (Mode Steinkjer)

Guttene i bandet Vettche fra Sandnes deltok på Bylarm for andre gang i år, på Rockefeller. (Mode Steinkjer)

Bargee spiller i Himmelen på Bylarm.

Synne Sørgjerd spilte på Bylarm

Synne Sørgjerd på Blå under Bylarm.

Sylvaine på Vulkan under Bylarm. (Mode Steinkjer)

Molbo på Bylarm.

Bargee på Bylarm

Filip Bargee på Bylarm.

Filip Bargee spilte i Himmelen, over Blå, under Bylarm.

Florence Sinclair på Blå unde Bylarm.

Filip Bargee spiller i Himmelen på Bylarm. (Mode Steinkjer)

Sylvaine på Vulkan under Bylarm. (Mode Steinkjer)

Hadtslående punk og hardcore med Molbo på Bylarm.

Bargee spiller i Himmelen på Bylarm. (Mode Steinkjer)

Guttene i bandet Vettche fra Sandnes deltok på Bylarm for andre gang i år, på Rockefeller. (Mode Steinkjer)

Vepsestikk fra Bergen under Bylarm.

2J, Deponi og Jesper Jenset

2J fra Trondheim spilte under treet i Brenneriveien. (Mode Steinkjer)

Drakånis i Himmelen på Bylarm, under AKKS-opptredenen.

Synne Sørgjerd på Blå under Bylarm. (Mode Steinkjer)

Jesper Jenset på Bylarm.

Guttene i bandet Vettche fra Sandnes deltok på Bylarm for andre gang i år, på Rockefeller. (Mode Steinkjer)

Anna Lille på Bylarm, her på Blå. (Mode Steinkjer)

Sylvaine på Vulkan under Bylarm. (Mode Steinkjer)

Sylvaine spilte på Vulkan Scene under Bylarm. (Mode Steinkjer)





Metropolen, Bylarm.

Deponi, Bylarm.

Metropolen, Bylarm. (Mode Steinkjer)

Unge Obi, Tolou, Naema og Metropolen

Unge Obi, Bylarm.

Unge Obi, Bylarm. (Mode Steinkjer)

Tolou, Bylarm.

Punchbag, Bylarm.

Metropolen, Bylarm. (Mode Steinkjer)

Unge Obi, Bylarm. (Mode Steinkjer)

Naema, Bylarm.

Tolou, Bylarm.

Tolou, Bylarm. (Mode Steinkjer)

Metropolen, Bylarm. (Mode Steinkjer)

Deponi, Bylarm.

Markella på Bylarm

Markella, Bylarm.

Metropolen, Bylarm. (Mode Steinkjer)

Metropolen, Bylarm. (Mode Steinkjer)

Hiwá, Bylarm.

Deponi, Bylarm. (Mode Steinkjer)

Elusin, Bylarm.

Metropolen, Bylarm. (Mode Steinkjer)

Kissimjau, Bylarm.

Naema, Bylarm.

Kissimjau på Bylarm

Kissimjau, Bylarm.

Kissimjau, Bylarm. (Mode Steinkjer)

Tolou, Bylarm.