Harris vil ha både våpenrettigheter og- restriksjoner

Fredag ble visepresidenten som håper å rykke opp til toppjobben etter valget i november, intervjuet av en lokal TV-stasjon i Philadelphia. Byen er den største i delstaten Pennsylvania, som mange analytikere mener kan bli avgjørende for om valgkampen hennes lykkes.

– Vi skal ikke ta fra noen våpnene. Jeg støtter det andre grunnlovstillegget, og jeg støtter rimelige lover om våpensikkerhet, sier den demokratiske presidentkandidaten til ABC-tilknyttede WPVI.

Våpenrettigheter har vært en het potet i amerikansk politikk i flere tiår. Ekspresident Donald Trump har oppildnet tilhengeren sine med påstander om at Harris «vil konfiskere våpnene deres». Dert gjentok han også i TV-debatten mellom dem tidligere i uken. Da overrasket Harris med å si at både hun og visepresidentkandidat Jim Walz er våpeneiere.

– Jeg har sett hva våpen gjør

I intervjuet med WPVI snakker Harris om hvordan hun kom tett på ofre for våpenvold da hun jobbet som statsadvokat.

– Jeg har selv prosedert drapssaker. jeg selv sett på obduksjoner. jeg har selv sett hva angrepsvåpen gjør med menneskekroppen, sier hun.

– Så jeg mener ettertrykkelig at det er i tråd med grunnlovstillegget og retten til å eie våpen at vi også må forby angrepsvåpen. De er bokstavelig talt krigsvåpen det er snakk om.

De fleste republikanere er imot å forby halvautomatiske rifler – også omtalt som angrepsvåpen – som ofte brukes i masseskytinger, men Harris støtter også andre mer populære tiltak, som bakgrunnssjekk ved våpenkjøp.

– Det støttes av flertallet av medlemmene i våpenorganisasjonen NRA, sier Harris.

– God følelse

Hun har tilbrakt seks av de siste sju dagene i den viktige delstaten, og byen Johnstown sa hun til de fremmøtte på et valgmøte at hun har «en god følelse når det gjelder Pennsylvania».

Valgkampstaben hennes har gjort det veldig klart at det er viktig for dem å vinne i delstaten, som har 19 valgmannsstemmer. Det trengs minst 270 av totalt 538 valgmannsstemmer for å vinne presidentvalget.

