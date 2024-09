Starmer lover tiårsplan for å fikse britisk helsevesen

Løftet kommer i en tale Starmer skal holde torsdag, i kjølvannet av en 142 sider lang rapport som sier tilstanden er kritisk for det offentlige helsevesenet NHS (National Health Service).

Manglende investeringer, omorganisering som er dyttet ned ovenfra og pandemien trekkes fram som årsaker til at det 76 år gamle helsevesenet – som har vært britenes stolthet – nå ligger med brukket rygg.

– Det som kreves, er mot til å lever langsiktige reformer – omfattende kirurgi, ikke bare at man setter på et plaster, heter det i deler av talen som er blitt kjent på forhånd.

– NHS står ved et veiskille, og vi har et valg å ta om hvordan den økte etterspørselen skal møtes. Økte skader på arbeid for å dekke de stadig økende kostnadene som følger av en aldrende befolkning eller reform for å sikre fremtiden, skriver Starmer, før han peker på ett av valgene.

– Vi vet at arbeidsfolk ikke har råd til å betale mer, så da er svaret å reformere eller dø.

